Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling
En el inicio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se realizaarán hasta el 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, la delegación colombiana de paraciclismo de ruta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante las pruebas de contrarreloj Individual.
La primera medalla de oro para el país se registró en la categoría C1 – C3 Damas, en la que la ciclista boyacense Carolina Munévar finalizó la prueba con un tiempo de 13:58.340, superando a Sabrina Da Silva de Brasil y María Sergo de Argentina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Posteriormente, en la categoría C4 – C5 Damas, la bogotana Paula Andrea Ossa obtuvo la segunda presea dorada al registrar un tiempo de 28:04.191, con una diferencia de más de cuatro minutos sobre la Fabiana de Assis de Brasil.
La tercera medalla de oro la consiguió la delegación masculina en la categoría B Varones (Tándem). El antioqueño Javier Serna Moreno y su guía Santiago Vélez Cossio marcaron un tiempo de 35:00.295, superando a las parejas de Argentina y Chile.
El balance de la jornada para el equipo dirigido por Jaime Ramírez Bernal y Diana García Orrego se completó con los segundos puestos de Esnéider Muñoz Marín (C1 – C3) y Diego Dueñas Gómez (C4 – C5), y el tercer lugar de Juan Andrés Gómez (C4 – C5).
Las competencias continuarán hoy con las primeras pruebas de ruta (fondo), en las que estarán en disputa tres nuevos títulos parasuramericanos, mientras que el sábado 4 de julio concluirá la programación del paraciclismo con la entrega de las últimas medallas de la disciplina.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Paracycling
Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling
Arrancaron oficialmente las competencias en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, con las pruebas contrarreloj individual en el paracycling. La Selección de Brasil tuvo una jornada de ensueño logrando cuatro medallas de oro en el inicio de las justas deportivas.
Los brasileños ganaron las preseas doradas con el campeón del mundo Lauro Moro, Roberto Franco, Eduardo Ramos, además del tándem femenino con Viviana Ferreira y Lara Rodríguez.
Colombia por su parte se subió al primer puesto del podio en la categoría C2, con la boyacense Carolina Munevar, la bogotana Paula Ossa en la categoría C5, y con el tándem de Nelson Serna y Santiago Vélez.
Asimismo, la delegación nacional consiguió más medallas con Diego Dueñas y Juan Gómez en la categoría C5, colgándose la plata y el bronce, mientras que en la categoría C2 Sneider Muñoz fue segundo.
Paracycling
El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero
La emoción de los Juegos Parasuramericanos comenzará sobre ruedas. El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo en entrar en acción y la encargada de entregar las primeras medallas del certamen, convirtiendo a Agustín Codazzi en el punto de partida de la gran fiesta paralímpica de Suramérica.
Hasta el 4 de julio, la vía departamental La Palizada recibirá a 43 para atletas, (30 hombres y 13 mujeres), provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes competirán por 14 medallas de oro que da este deporte en Valledupar 2026.
El programa reunirá a algunos de los mejores exponentes del Para ciclismo suramericano en una disciplina que exige velocidad, estrategia, resistencia y precisión. Las pruebas se desarrollarán bajo las modalidades de Contrarreloj Individual (CRI) y Ruta (Fondo), en un circuito diseñado para ofrecer condiciones técnicas de alto nivel y un gran espectáculo para el público.
La acción comenzará hoy con las cronos, donde los competidores se enfrentarán el cronómetro de manera individual para definir a los primeros campeones de Valledupar 2026.
Durante esta jornada inaugural se entregarán siete medallas de oro, correspondientes a las diferentes clases funcionales, lo que convertirá al Para ciclismo en el primer deporte del evento en coronar campeones parasuramericanos.
Las competencias continuarán este viernes 3 de julio con las primeras pruebas de Ruta (Fondo), en las que estarán en disputa tres títulos hemisféricos, mientras que el 4 de julio se conocerán los últimos cuatro campeones de la disciplina, completando las 14 preseas doradas previstas en el programa oficial.
*Con Información Prensa Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: paracycling, primer deporte en entrar en acción
El primer paso hacia Los Ángeles 2028 se da en Colombia con los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, cuyo programa de competencia empieza este jueves con las pruebas del paracycling. El Ministerio del Deporte invirtió cerca de 20.000 millones de pesos para su realización.
Este evento multideportivo que se inaugura oficialmente el próximo domingo en el estadio Armando Maestre, tendrá acción hasta el 15 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede. Reunirá a 1.060 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; gólbol; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
En el paracycling se entregarán las primeras medallas de los Juegos, con las pruebas contrarreloj individual, en las diferentes clasificaciones funcionales, pruebas que se disputarán este jueves en el municipio de Codazzi.
El primero en competir para Colombia será Esneider Muñoz, en la categoría C1-C3, en la misma en la que estará Carolina Munévar, mientras que Diego Dueñas, Juan José Ríos, Juan Andrés Gómez, Carlos Vargas y Paula Ossa lo harán en C4-C5, mientras Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez, disputará las medallas en la categoría B (visuales).
*Con Información Prensa Mindeporte