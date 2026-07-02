Paracycling
Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026: inicio arrollador de Brasil en el paracycling
Arrancaron oficialmente las competencias en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026, con las pruebas contrarreloj individual en el paracycling. La Selección de Brasil tuvo una jornada de ensueño logrando cuatro medallas de oro en el inicio de las justas deportivas.
Los brasileños ganaron las preseas doradas con el campeón del mundo Lauro Moro, Roberto Franco, Eduardo Ramos, además del tándem femenino con Viviana Ferreira y Lara Rodríguez.
Colombia por su parte se subió al primer puesto del podio en la categoría C2, con la boyacense Carolina Munevar, la bogotana Paula Ossa en la categoría C5, y con el tándem de Nelson Serna y Santiago Vélez.
Asimismo, la delegación nacional consiguió más medallas con Diego Dueñas y Juan Gómez en la categoría C5, colgándose la plata y el bronce, mientras que en la categoría C2 Sneider Muñoz fue segundo.
Paracycling
El primer oro de los Parasuramericanos de Valledupar 2026 será sobre ruedas: el paracycling abre el medallero
La emoción de los Juegos Parasuramericanos comenzará sobre ruedas. El paracycling será la primera disciplina del programa deportivo en entrar en acción y la encargada de entregar las primeras medallas del certamen, convirtiendo a Agustín Codazzi en el punto de partida de la gran fiesta paralímpica de Suramérica.
Hasta el 4 de julio, la vía departamental La Palizada recibirá a 43 para atletas, (30 hombres y 13 mujeres), provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay Ecuador, Panamá y Venezuela, quienes competirán por 14 medallas de oro que da este deporte en Valledupar 2026.
El programa reunirá a algunos de los mejores exponentes del Para ciclismo suramericano en una disciplina que exige velocidad, estrategia, resistencia y precisión. Las pruebas se desarrollarán bajo las modalidades de Contrarreloj Individual (CRI) y Ruta (Fondo), en un circuito diseñado para ofrecer condiciones técnicas de alto nivel y un gran espectáculo para el público.
La acción comenzará hoy con las cronos, donde los competidores se enfrentarán el cronómetro de manera individual para definir a los primeros campeones de Valledupar 2026.
Durante esta jornada inaugural se entregarán siete medallas de oro, correspondientes a las diferentes clases funcionales, lo que convertirá al Para ciclismo en el primer deporte del evento en coronar campeones parasuramericanos.
Las competencias continuarán este viernes 3 de julio con las primeras pruebas de Ruta (Fondo), en las que estarán en disputa tres títulos hemisféricos, mientras que el 4 de julio se conocerán los últimos cuatro campeones de la disciplina, completando las 14 preseas doradas previstas en el programa oficial.
*Con Información Prensa Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: paracycling, primer deporte en entrar en acción
El primer paso hacia Los Ángeles 2028 se da en Colombia con los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, cuyo programa de competencia empieza este jueves con las pruebas del paracycling. El Ministerio del Deporte invirtió cerca de 20.000 millones de pesos para su realización.
Este evento multideportivo que se inaugura oficialmente el próximo domingo en el estadio Armando Maestre, tendrá acción hasta el 15 de julio en la capital del Cesar y el municipio de Codazzi como subsede. Reunirá a 1.060 deportistas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales de 11 países del continente.
Para atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay y Venezuela competirán en 13 deportes: para atletismo; gólbol; para tiro con arco; para natación; para powerlifting; para tenis de mesa; para bádminton; para ciclismo; fútbol para ciegos; tenis en silla de ruedas; voleibol sentado; baloncesto en silla de ruedas y boccia.
En el paracycling se entregarán las primeras medallas de los Juegos, con las pruebas contrarreloj individual, en las diferentes clasificaciones funcionales, pruebas que se disputarán este jueves en el municipio de Codazzi.
El primero en competir para Colombia será Esneider Muñoz, en la categoría C1-C3, en la misma en la que estará Carolina Munévar, mientras que Diego Dueñas, Juan José Ríos, Juan Andrés Gómez, Carlos Vargas y Paula Ossa lo harán en C4-C5, mientras Nelson Serna junto a su guía, Santiago Vélez, disputará las medallas en la categoría B (visuales).
*Con Información Prensa Mindeporte
Paracycling
Campeonato Nacional de Paracycling 2026: las pruebas de contrarreloj bajaron el telón en Soacha
Con la disputa de las pruebas de contrarreloj individual en la zona rural de Soacha, concluyó el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, certamen que durante cinco jornadas reunió a los mejores exponentes del país en las modalidades de pista y ruta.
La jornada final exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un recorrido técnico y demandante en la lucha contra el cronómetro para definir a los últimos campeones nacionales de la temporada.
En la categoría Hombres B, el antioqueño Nelson Javier Serna se quedó con el título nacional tras registrar un tiempo de 30 minutos y 11 segundos, superando a su compañero de delegación Miguel Ángel Bolívar, quien obtuvo la medalla de plata.
Entre las Damas B, la representante de Bogotá Sara Cruz conquistó la medalla de oro con un tiempo de 41:33. El podio fue completado por la boyacense Claudia Patricia Argüello y la antioqueña Daniela Alejandra Miranda, plata y bronce, respectivamente.
Una de las definiciones más emocionantes del día se vivió en la categoría Hombres C15, donde el cundinamarqués Nixon Alejandro Salgado se adjudicó el campeonato nacional por apenas 1.1 segundos de diferencia sobre el bogotano Marlon Ramiro Zambrano. El tercer lugar fue para el tolimense David Alberto Fonseca. En la rama femenina de esta categoría, la única participante, Dayana Julieth Gómez Calderón, de Casanare, obtuvo el título nacional.
En la categoría Hombres C2, el oro fue para Iván Camilo Barreto, de Cundinamarca, quien dominó la prueba con un tiempo de 33:08. La plata quedó en manos del bogotano Eulises Juvenal León y el bronce fue para el también cundinamarqués Ángel David González. Por su parte, en las Damas C2, la múltiple campeona paralímpica y mundial Daniela Carolina Munévar, de Boyacá, ratificó su favoritismo y se llevó el título nacional.
Bogotá celebró un destacado doblete en la categoría Hombres C3, gracias a las actuaciones de Esneider Muñoz, campeón nacional, y David Ricardo Romero, quien se quedó con la medalla de plata. El bronce fue para el tolimense Heraldo Rivera.
La categoría Hombres C4 presentó una de las competencias más cerradas de la jornada. El boyacense Johan Esteban Díaz se coronó campeón nacional con un registro de 31:50, seguido por el antioqueño Kevin Yesid Sarria y el cundinamarqués Ramón Oliveros Flórez, quienes completaron el podio.
En Hombres C5, el representante de Antioquia Carlos Andrés Vargas fue el más rápido de la categoría y obtuvo la medalla de oro. La plata quedó para José Oliverio Patiño, de Boyacá, mientras que el bronce fue para el nariñense Diego Andrés López. Entre las Damas C5, la campeona nacional fue Ángela María Cultid, de Nariño.
Las competencias de handbike también entregaron grandes emociones. En la categoría H4, el oro fue para Camilo Andrés Castellanos, representante de las Fuerzas Armadas, seguido por John Fernando Sánchez, de Risaralda, y Pedro Antonio Padilla, de Nariño. En H5, el risaraldense Leonardo Favio Varón conquistó el título nacional, acompañado en el podio por Sergio Iván Minas, de Caldas, y Francisco Jenaro Pedraza, de Fuerzas Armadas.
La categoría H3 tuvo como ganador al caldense Juan Humberto Forero, quien superó al bogotano Víctor Alfonso Vivas y a su coterráneo Jhon Jairo Giraldo, segundo y tercero, respectivamente.
Entre los deportistas con discapacidad visual, la categoría II1 masculina dejó una definición muy ajustada entre Anderson Daniel Flórez, de Cundinamarca, y Brayan Giovanny Cepeda de Bogotá. Apenas cuatro segundos separaron a ambos corredores en la lucha por el título nacional. El podio lo completó el boyacense José Guillermo González. En la rama femenina, la bogotana Giselle Natalia Hernández González se adjudicó la medalla de oro, seguida por Vanessa Alvarado, de Boyacá, y Ángela María García, de Risaralda.
Las pruebas de triciclo también definieron a sus campeones nacionales. En la categoría T1 masculina, el bogotano César Alberto Fernández se llevó la victoria, escoltado por Jhojan Sneider González, de Cundinamarca, y José Fernando Hernández, del Cauca. En T2 masculina, el oro fue para Juan José Betancourt, de Cundinamarca, quien superó por apenas seis segundos al risaraldense Luis Alberto Alzate, mientras que el boyacense Sergio Andrés Mesa completó el podio. La campeona de la categoría T2 femenina fue la cundinamarquesa Laura Natalia Rodríguez.
Con la finalización de las pruebas contrarreloj, concluyó oficialmente el Campeonato Nacional de Paracycling 2026, evento que reunió a los mejores exponentes del país y que ratificó el crecimiento competitivo del paraciclismo colombiano. En la clasificación final de la ruta, Bogotá se consagró como la delegación más destacada del certamen con 20 medallas (12 de oro, 7 de plata y 1 de bronce), seguida por Cundinamarca, con 16 preseas, y Boyacá, que completó el podio del medallero general con 13 metales.
*Con Información de Fedeciclismo