Connect with us

Ruta

Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

Publicado

Hace 14 mins

el

Arrancó el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © OIS / Will Palmer)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Giacomo Garavaglia conquista el Tour de Okinawa con Benjamín Prades en el Top 3

Publicado

Hace 35 mins

el

8 noviembre, 2026

Por

El italiano Giacomo Garavaglia ganó el Tour de Okinawa 2026. (Foto © Astemo Utsunomiya Blitzen)
Seguir leyendo

Ruta

Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia

Publicado

Hace 3 horas

el

8 noviembre, 2026

Por

El Tour Colombia 2027 tendría de nuevo un recorrido por Antioquia de etapas llanas, de media montaña y un gran final en el Alto de Palmas, similar al de 2019. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

¡Moñona del Sistecrédito! Emmanuel Restrepo gana en La Habana y José Manuel Posada es el nuevo líder de la Vuelta Juvenil

Publicado

Hace 9 horas

el

7 noviembre, 2026

Por

El antioqueño Emmanuel Restrepo ganó la cuarta etapa de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio