Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: Nabyenka Valentina García termina 7° en la contrarreloj

La ciclista mexicana Nabyenka Valentina García firmó una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 al ubicarse en el séptimo puesto de la contrarreloj individual. Con este resultado en la prueba de 8,5 kilómetros, la pedalista azteca aseguró un valioso Diploma Olímpico para tas detener el cronómetro en un tiempo oficial de 12 minutos y 6 segundos.

En la disputa por las medallas de esta histórica edición que se realiza en territorio africano, la presea dorada quedó en manos de la kazaja Anel Tashbay, quien impuso el mejor registro en el ejercicio al cronómetro. El podio olímpico juvenil lo completaron la eslovaca Karolina Hajduková, merecedora de la presea de plata, y la rusa Angelina Novolodskaya, quien se colgó el bronce tras una cerrada lucha contra el reloj.

La representación latinoamericana también contó con la participación de la colombiana Salomé Vargas. La joven pedalista antioqueña finalizó en la casilla 24°, cruzando la línea de meta con una diferencia de 1 minuto y 29 segundos respecto a la campeona kazaja.

En cuanto a las otras suramericanas en competencia, la peruana Haru Quinto se clasificó en el puesto 21°, la chilena Ana Francisca Fierro terminó 26°, la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva 27° y la argentina Julia Victoria Lambert 31°.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Femenina – Dakar (8,5 km)