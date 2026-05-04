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Ruta

Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: se inscribieron más de 678 mil deportistas escolares

Publicado

Hace 19 mins

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Valeria Vargas, una de las ciclistas destacadas en los Juegos Intercolegiados 2024. (Foto © David Vargas)
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¡Bombazo! Paul Seixas debutará en el Tour de Francia con 19 años

Publicado

Hace 4 mins

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4 mayo, 2026

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El joven francés Paul Seixas ganó la Flecha Valona 2026. (Foto © La Flèche Wallonne)
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Shari Bossuyt da la sorpresa y gana al sprint la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina; Franziska Koch nueva líder

Publicado

Hace 1 hora

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4 mayo, 2026

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La belga Shari Bossuyt ganó la segunda etapa de la Vuelta a España Femenina 2026. (Foto La Vuelta Femenina © Cxcling Creative Agency)
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Recital de Samuel Flórez en la última etapa del Tour de Gila; Henrique Avancini se quedó con el título

Publicado

Hace 3 horas

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4 mayo, 2026

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El colombiano Samuel Flórez ganó la última etapa del Tour de Gila 2026. (Foto © Modern Adventure Pro Cycling)
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