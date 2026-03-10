Ultímas Notícias
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
A partir de este jueves 12 de marzo y hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte
Tirreno-Adriático: Mathieu van der Poel gana la batalla del Sterrato con Isaac del Toro 2°
En la batalla del Sterrato de 206 kilómetros, el todoterreno neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se sintió como pez en al agua y salió victorioso en la primera etapa en línea de la Tirreno-Adriático 2026.
Con el mismo tiempo ingresó el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el segundo puesto lo que le sirvió para apoderarse del liderato que estaba en manos del italiano Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).
En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se reportó en el puesto 14°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 59°, mientras que Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) finalizó en la posición 140° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) se clasificó 150°.
La ‘Carrera de los Dos Mares‘ continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una jornada de media montaña de 221 kilómetros, que conectará las localidades italianas de Cortona y Magliano de Marsi.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Camaiore – San Gimignano (206 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|4:53:23
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Tobias Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:15
|5
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:17
|6
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:17
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:17
|8
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:17
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|0:17
|10
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|0:17
|11
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:17
|12
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|0:17
|13
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:17
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:17
|15
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|0:17
|59
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|1:27
|140
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|5:54
|150
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|8:30
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Buitrago mejoró 39 puestos
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Trofeo Laigueglia y la Strade Bianche. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), quien se mantiene en lo más alto con 11.355 puntos.
El campeón del mundo, que casi dobla en la puntuación a su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro (6.535) y por el danés Jonas Vingegaard en el 3° puesto con 5.724 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien bajó dos posiciones y se ubica en la casilla 43° con 1.772 puntos, mientras que Santiago Buitrago recuperó 39 puestos y ascendió al lugar 85°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.329 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.139), Italia 3° (15.533), Eslovenia 4° (14.705) y Francia 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 16° con 6.177 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 10 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro