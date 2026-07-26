Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Walter Vargas se cuelga la presea dorada en la contrarreloj

El ciclismo de ruta le dió buenas noticias a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El antioqueño Walter Vargas se colgó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj, tras registrar el mejor tiempo en el trayecto de 40 kilómetros.

El podio lo completaron los mexicanos Edgar David Cadena y Sebastián Ruiz, quienes se quedaron con la medalla de plata y bronce, respectivamente. La jornada al cronómetro contó con la participación de 20 corredores de 13 países.

El otro colombiano que compitió por las calles de la capital dominicana fue Brayan Sánchéz, quien finalizó en la 8° posición a más de tres minutos de su compatriota que marcó un timepo de 47 minutos y 13 segundos.

El equipo nacional dirigido por David Vargas volverá a la acción, el 2 de agosto con la prueba de fondo, que contará con la participación de Brayan Sánchez, Walter Vargas, Nicolás Gómez, Alejandro Osorio y Bryan Gómez.

Resultados Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo CRI – Masculina (1.2)

Santo Domingo – Santo Domingo (40 km)