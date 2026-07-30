Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Stefany Cuadrado, oro en la velocidad del ciclismo de pista
La selección Colombia de ciclismo de pista volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a Stefany Cuadrado, quien ganó la prueba de velocidad individual femenina.
La velocista colombiana superó en la final a la mexicana subcampeona del mundo, Luz Daniela Gaxiola, imponiéndose en los dos enfrentamientos por el título. En el primero registró un tiempo de 11.433, con una velocidad promedio de 62,976 km/h, y en el segundo volvió a imponerse con 11.468, suficiente para asegurar la medalla de oro sin necesidad de un tercer heat. El bronce quedó en manos de la también mexicana Yuli Paola Verdugo.
En el camino hacia el título, Cuadrado confirmó el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada, mientras que Valeria Hernández avanzó hasta los cuartos de final y finalizó en la octava posición.
Con esta victoria, Colombia sumó un nuevo oro en el velódromo Juan Pablo Duarte, luego del histórico 1-2 masculino conseguido el día anterior por Kevin Quintero y Cristian Ortega, ratificando el protagonismo de la velocidad colombiana en Santo Domingo.
La programación del ciclismo de pista finalizará hoy con las pruebas de Madison femenino y masculino, además de los keirin para ambas ramas, competencias en las que la selección colombiana buscará cerrar con broche de oro u actuación en el velódromo de Santo Domingo.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
“Hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena”: John Jaime González sobre la actuación de los pisteros colombianos en Santo Domingo 2026
Tras una nueva jornada del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el seleccionador nacional, John Jaime González, destacó el respaldo institucional que ha permitido mantener al ciclismo colombiano entre los mejores de la región y valoró el rendimiento alcanzado por el equipo durante el certamen.
“Estamos felices. Primero que todo agradecer al Comité Olímpico Colombiano, que hace posible que Colombia esté aquí disfrutando estas medallas; al Ministerio del Deporte, a la Federación y a los entes departamentales que mantienen a estos muchachos activos. Seguimos aportándole medallas al país y hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena en unos Juegos Centroamericanos. Eso es muy importante para los corredores, para nuestro ciclismo y para el Comité Olímpico Colombiano”, dijo González en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Colombiano.
El entrenador también resaltó el crecimiento del equipo desde el inicio de las competencias y el trabajo realizado por Stefany Cuadrado para alcanzar el título. “Desde la velocidad por equipos veníamos haciendo las cosas bien. Stefany cerró muy bien esa prueba y vimos la posibilidad de sorprender a las mexicanas. Lo logramos. Seguimos dando la pelea con México y llevando a los muchachos a que entreguen lo mejor”.
Finalmente, el seleccionador nacional aseguró que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones para las pruebas restantes del programa. “Todavía nos queda una jornada larga con las dos Madison, donde Lina Hernández competirá junto a Elizabeth Castaño, además del Madison masculino y los keirin con Kevin, Cristian, Stefany y Valeria. Esperamos seguir aportándole medallas a Colombia”, concluyó González.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2° en la prueba de la velocidad
El ciclismo de pista colombiano continuó ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las actuaciones de Kevin Quintero, campeón de la velocidad masculina y con Cristian Ortega, segundo en la misma prueba. Con un oro y una plata, Colombia volvió a demostrar su fortaleza en el velódromo Juan Pablo Duarte, consolidándose entre las delegaciones protagonistas de la disciplina.
La prueba de velocidad masculina terminó con celebración colombiana gracias al dominio ejercido por Kevin Quintero y Cristian Ortega, quienes protagonizaron una final completamente nacional. Quintero se quedó con el título al imponerse en las dos mangas definitivas sobre Ortega, quien aseguró la medalla de plata. El podio fue completado por el trinitense Kwesi Browne, vencedor en la disputa por el bronce.
Al término de la competencia, el campeón expresó la importancia que tuvo este resultado dentro de su carrera deportiva. “Significa muchísimo. Era una medalla que esperaba desde hace tiempo. En los anteriores Juegos Centroamericanos no pude ganar el oro y venía con ese sueño. Tuvimos una preparación muy larga y exigente, hicimos cambios en la bicicleta, en la posición y en el desarrollo, y hoy todo ese trabajo se vio reflejado”.
Quintero también explicó que las condiciones del escenario exigieron un proceso de adaptación durante toda la jornada. “A medida que fueron pasando las series me fui sintiendo más cómodo sobre la bicicleta y adaptándome a la pista. El calor también fue un factor importante. Además, correr una final contra Cristian cambia un poco las cosas porque nos conocemos muy bien y eso obliga a plantear una estrategia diferente”.
Finalmente, dedicó el triunfo a quienes lo han acompañado en su proceso deportivo. “Primero a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, al Comité Olímpico Colombiano, a todas las personas que siempre nos apoyan y al profe Jaime, que trabaja con nosotros todos los días. Es muy bonito ganar esta medalla, escuchar el himno nacional y seguir aportando al medallero de Colombia”, concluyó Quintero.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Lina Marcela Hernández se colgó la medalla de bronce en el ómnium
El ciclismo de pista colombiano continuó con su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la actuación de Lina Marcela Hernández, quien obtuvo la medalla de bronce en el ómnium femenino.
La pedalista antioqueña construyó su resultado con una destacada regularidad a lo largo de las cuatro pruebas que conforman el ómnium: tercer lugar en el scratch (36 puntos), tercer lugar en la tempo race (36 puntos), quinto lugar en la eliminación (32 puntos) y en la prueba por puntos sumó 44 unidades, incluyendo 20 puntos obtenidos al ganar una vuelta, para finalizar con 148 puntos y subirse al tercer cajón del podio tras acumular un total de 148 puntos.
La mexicana Yareli Acevedo demostró una vez más por qué es la número uno del mundo y conquistó la medalla de oro con un puntaje de 179, mientras que la cubana Marlies Mejías se colgó la plata con 158 unidades.
“Estoy muy feliz y agradecida con todas las personas que están detrás de esto. Esta medalla también es de todos los mexicanos y me siento realmente muy contenta”, dijo la ciclista mexicana tras consagrarse campeona en el ómnium.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano