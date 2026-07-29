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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Lina Marcela Hernández se colgó la medalla de bronce en el ómnium
El ciclismo de pista colombiano continuó con su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la actuación de Lina Marcela Hernández, quien obtuvo la medalla de bronce en el ómnium femenino.
La pedalista antioqueña construyó su resultado con una destacada regularidad a lo largo de las cuatro pruebas que conforman el ómnium: tercer lugar en el scratch (36 puntos), tercer lugar en la tempo race (36 puntos), quinto lugar en la eliminación (32 puntos) y en la prueba por puntos sumó 44 unidades, incluyendo 20 puntos obtenidos al ganar una vuelta, para finalizar con 148 puntos y subirse al tercer cajón del podio tras acumular un total de 148 puntos.
La mexicana Yareli Acevedo demostró una vez más por qué es la número uno del mundo y conquistó la medalla de oro con un puntaje de 179, mientras que la cubana Marlies Mejías se colgó la plata con 158 unidades.
“Estoy muy feliz y agradecida con todas las personas que están detrás de esto. Esta medalla también es de todos los mexicanos y me siento realmente muy contenta”, dijo la ciclista mexicana tras consagrarse campeona en el ómnium.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2° en la prueba de la velocidad
El ciclismo de pista colombiano continuó ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las actuaciones de Kevin Quintero, campeón de la velocidad masculina y con Cristian Ortega, segundo en la misma prueba. Con un oro y una plata, Colombia volvió a demostrar su fortaleza en el velódromo Juan Pablo Duarte, consolidándose entre las delegaciones protagonistas de la disciplina.
La prueba de velocidad masculina terminó con celebración colombiana gracias al dominio ejercido por Kevin Quintero y Cristian Ortega, quienes protagonizaron una final completamente nacional. Quintero se quedó con el título al imponerse en las dos mangas definitivas sobre Ortega, quien aseguró la medalla de plata. El podio fue completado por el trinitense Kwesi Browne, vencedor en la disputa por el bronce.
Al término de la competencia, el campeón expresó la importancia que tuvo este resultado dentro de su carrera deportiva. “Significa muchísimo. Era una medalla que esperaba desde hace tiempo. En los anteriores Juegos Centroamericanos no pude ganar el oro y venía con ese sueño. Tuvimos una preparación muy larga y exigente, hicimos cambios en la bicicleta, en la posición y en el desarrollo, y hoy todo ese trabajo se vio reflejado”.
Quintero también explicó que las condiciones del escenario exigieron un proceso de adaptación durante toda la jornada. “A medida que fueron pasando las series me fui sintiendo más cómodo sobre la bicicleta y adaptándome a la pista. El calor también fue un factor importante. Además, correr una final contra Cristian cambia un poco las cosas porque nos conocemos muy bien y eso obliga a plantear una estrategia diferente”.
Finalmente, dedicó el triunfo a quienes lo han acompañado en su proceso deportivo. “Primero a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, al Comité Olímpico Colombiano, a todas las personas que siempre nos apoyan y al profe Jaime, que trabaja con nosotros todos los días. Es muy bonito ganar esta medalla, escuchar el himno nacional y seguir aportando al medallero de Colombia”, concluyó Quintero.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: inicio dorado para el ciclismo de pista
Colombia inició con protagonismo las competencias de ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en las pruebas por equipos disputadas en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Los títulos llegaron en las persecuciones por equipos femenina y masculina, mientras que las selecciones de velocidad por equipos subieron al segundo lugar del podio en ambas ramas.
Elizabeth Castaño, Marcela Hernández, Camila Valbuena y Luciana Osorio conquistaron la medalla de oro en la persecución por equipos femenina, disputada sobre una distancia de cuatro kilómetros.
Las colombianas dominaron desde el comienzo la final frente a México. Pasaron el primer registro en 1:15.128, ampliaron la diferencia con un tiempo parcial de 2:23.741 y completaron los primeros tres kilómetros en 3:32.449, siempre por delante del conjunto mexicano.
La superioridad del equipo nacional fue tal que Colombia alcanzó a México antes de completar la distancia reglamentaria, situación identificada oficialmente como overlapped y que determinó la victoria de las colombianas. Venezuela obtuvo el bronce tras registrar 4:57.273 frente a Cuba, que también fue alcanzada en su serie.
El resultado confirmó la fortaleza de una cuarteta que sostuvo un ritmo constante durante la final y construyó su ventaja en cada uno de los segmentos de la prueba.
Colombia retuvo su dominio en la persecución masculina
La segunda medalla de oro llegó por intermedio de Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra, campeones de la persecución por equipos masculina.
Colombia tomó el control desde el primer kilómetro, con un parcial de 1:08.216, y aumentó progresivamente su diferencia sobre México. El conjunto nacional pasó los dos kilómetros en 2:08.431 y los tres kilómetros en 3:09.306.
La cuarteta colombiana completó los cuatro kilómetros en 4:13.655, con una velocidad promedio de 56,770 kilómetros por hora, y superó por 7,633 segundos al equipo mexicano, que registró 4:21.288. Venezuela obtuvo la medalla de bronce con 4:21.469.
Colombia también llegó a esta competencia como poseedora del récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, establecido en Veracruz 2014 con un tiempo de 4:03.172.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Los pisteros colombianos, listos para debutar en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La selección colombiana de ciclismo pista, dirigida por Jhon Jaime González y representada por 14 deportistas, comienza su participación esta semana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Las competencias se desarrollarán desde hoy hasta al jueves 30 de julio. Las pruebas que se disputarán corresponden a la velocidad individual y por equipos, persecución por equipos, keirin, ómnium y madison en ambas ramas.
Teniendo en cuenta las mencionadas pruebas, el ciclismo de pista de Santo Domingo 2026 se disputarán 12 metales dorados, 12 de plata y 12 de bronce para un total de 36 preseas.
Colombia cuenta con una delegación de 14 pedalistas integrada por: Elizabeth Castaño, Marcela Hernández, Camila Valbuena, Brayan Sánchez, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Luciana Osorio, Valeria Hernández, Bryan Gómez, Rubén Murillo, Anderson Arboleda, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano