Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Kevin Quintero 1° y Cristian Ortega 2° en la prueba de la velocidad

El ciclismo de pista colombiano continuó ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las actuaciones de Kevin Quintero, campeón de la velocidad masculina y con Cristian Ortega, segundo en la misma prueba. Con un oro y una plata, Colombia volvió a demostrar su fortaleza en el velódromo Juan Pablo Duarte, consolidándose entre las delegaciones protagonistas de la disciplina.

La prueba de velocidad masculina terminó con celebración colombiana gracias al dominio ejercido por Kevin Quintero y Cristian Ortega, quienes protagonizaron una final completamente nacional. Quintero se quedó con el título al imponerse en las dos mangas definitivas sobre Ortega, quien aseguró la medalla de plata. El podio fue completado por el trinitense Kwesi Browne, vencedor en la disputa por el bronce.



Cristian Ortega, Kevin Quintero y Kwesi Browne, en el podio de la velocidad. (Foto © COC)

Al término de la competencia, el campeón expresó la importancia que tuvo este resultado dentro de su carrera deportiva. “Significa muchísimo. Era una medalla que esperaba desde hace tiempo. En los anteriores Juegos Centroamericanos no pude ganar el oro y venía con ese sueño. Tuvimos una preparación muy larga y exigente, hicimos cambios en la bicicleta, en la posición y en el desarrollo, y hoy todo ese trabajo se vio reflejado”.

Quintero también explicó que las condiciones del escenario exigieron un proceso de adaptación durante toda la jornada. “A medida que fueron pasando las series me fui sintiendo más cómodo sobre la bicicleta y adaptándome a la pista. El calor también fue un factor importante. Además, correr una final contra Cristian cambia un poco las cosas porque nos conocemos muy bien y eso obliga a plantear una estrategia diferente”.



Kevin Quintero, ganador de la medalla de oro en la velocidad masculina. (Foto © Santo Domingo 2026)

Finalmente, dedicó el triunfo a quienes lo han acompañado en su proceso deportivo. “Primero a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, al Comité Olímpico Colombiano, a todas las personas que siempre nos apoyan y al profe Jaime, que trabaja con nosotros todos los días. Es muy bonito ganar esta medalla, escuchar el himno nacional y seguir aportando al medallero de Colombia”, concluyó Quintero.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano