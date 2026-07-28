Pista
Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: inicio dorado para el ciclismo de pista
Colombia inició con protagonismo las competencias de ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en las pruebas por equipos disputadas en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Los títulos llegaron en las persecuciones por equipos femenina y masculina, mientras que las selecciones de velocidad por equipos subieron al segundo lugar del podio en ambas ramas.
Elizabeth Castaño, Marcela Hernández, Camila Valbuena y Luciana Osorio conquistaron la medalla de oro en la persecución por equipos femenina, disputada sobre una distancia de cuatro kilómetros.
Las colombianas dominaron desde el comienzo la final frente a México. Pasaron el primer registro en 1:15.128, ampliaron la diferencia con un tiempo parcial de 2:23.741 y completaron los primeros tres kilómetros en 3:32.449, siempre por delante del conjunto mexicano.
La superioridad del equipo nacional fue tal que Colombia alcanzó a México antes de completar la distancia reglamentaria, situación identificada oficialmente como overlapped y que determinó la victoria de las colombianas. Venezuela obtuvo el bronce tras registrar 4:57.273 frente a Cuba, que también fue alcanzada en su serie.
El resultado confirmó la fortaleza de una cuarteta que sostuvo un ritmo constante durante la final y construyó su ventaja en cada uno de los segmentos de la prueba.
Colombia retuvo su dominio en la persecución masculina
La segunda medalla de oro llegó por intermedio de Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra, campeones de la persecución por equipos masculina.
Colombia tomó el control desde el primer kilómetro, con un parcial de 1:08.216, y aumentó progresivamente su diferencia sobre México. El conjunto nacional pasó los dos kilómetros en 2:08.431 y los tres kilómetros en 3:09.306.
La cuarteta colombiana completó los cuatro kilómetros en 4:13.655, con una velocidad promedio de 56,770 kilómetros por hora, y superó por 7,633 segundos al equipo mexicano, que registró 4:21.288. Venezuela obtuvo la medalla de bronce con 4:21.469.
Colombia también llegó a esta competencia como poseedora del récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, establecido en Veracruz 2014 con un tiempo de 4:03.172.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Los pisteros colombianos, listos para debutar en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La selección colombiana de ciclismo pista, dirigida por Jhon Jaime González y representada por 14 deportistas, comienza su participación esta semana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Las competencias se desarrollarán desde hoy hasta al jueves 30 de julio. Las pruebas que se disputarán corresponden a la velocidad individual y por equipos, persecución por equipos, keirin, ómnium y madison en ambas ramas.
Teniendo en cuenta las mencionadas pruebas, el ciclismo de pista de Santo Domingo 2026 se disputarán 12 metales dorados, 12 de plata y 12 de bronce para un total de 36 preseas.
Colombia cuenta con una delegación de 14 pedalistas integrada por: Elizabeth Castaño, Marcela Hernández, Camila Valbuena, Brayan Sánchez, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Luciana Osorio, Valeria Hernández, Bryan Gómez, Rubén Murillo, Anderson Arboleda, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
Pista
Campeonato Nacional de Pista 2026: de la mano de Mariana Pajón Antioquia empezó pisando fuerte
En el velódromo Alcides Nieto Patiño arrancaron las emociones del Campeonato Nacional de Pista Élite 2026, con la definición de los títulos del scratch, persecución por equipos y velocidad por equipos en ambas ramas. Antioquia consiguió cuatro medallas de oro, mientras que Atlántico y Valle también celebraron.
La primera jornada de la cita pistera, que se cumple en Cali, entregó los primeros campeones en una vibrante tarde de finales. Antioquia fue la gran protagonista al imponerse en la persecución por equipos, tanto en damas como en hombres, además de quedarse con el oro en la velocidad por equipos femenina, mientras que Atlantico se quedó con la victoria en la velocidad por equipos masculina.
La programación del certamen nacional continuará este viernes 3 de julio con el segundo día de competencias, donde volveremos a disfrutar del alto nivel del ciclismo de pista colombiano, con finales vibrantes en las pruebas del kilómetro, el ómnium, la velocidad, la persecución individual y la prueba por puntos,
Resultados de la primera jornada
⚡ Velocidad por equipos – Damas
⚡ Velocidad por equipos – Hombres
🚴♀️ Persecución por equipos – Damas
🚴♂️ Persecución por equipos – Hombres
🏁 Scratch – Damas (10 km)
🏁 Scratch – Hombres (10 km)
RESULTADOS COMPLETOS
Pista
Campeonato Nacional de Pista: Mariana Pajón refuerza a la delegación antioqueña
Cada competencia tiene su tinte especial, pero el Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista es diferente, pues es la oportunidad en la que cada ciclista se pone el uniforme de su delegación, con el objetivo de llevar la bandera de su región a lo más alto del podio y de paso, poder lucir el jersey tricolor por todo un año.
Del 2 al 5 de julio, la ciudad de Cali será la encargada de acoger el evento más importante del circuito local y allí estarán un total de 20 ciclistas representando a Antioquia en el velódromo Alcides Nieto Patiño que tiene como gran novedad la presencia de Mariana Pajón, quien estará en la prueba de velocidad por equipos.
En damas, y con el apoyo de la Liga de Ciclismo de Antioquia, estarán en pista Bárbara Zapata, Lina Marcela Hernández, Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Andrea Alzate, Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza.
En varones la nómina de pedalistas la integran Rubén Murillo, Juan David Ochoa, Juan Esteban Duque, Juan José Calderón Palacio, John Esteban Beltrán, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Johan Colón, Camilo Sepúlveda y Jonathan Restrepo.
Reacciones de los deportistas
“Esta es la carrera más importante que tenemos aquí en Colombia y me siento muy afortunada de poder correrla y más que este será el primer evento importante en el que compito ya como élite. Las expectativas están muy altas. En las carreras de preparación me he desempeñado muy bien, así que voy con la ilusión de hacerlo demasiado bien”, Luciana Osorio.
“Llevamos cuatro meses preparando el Campeonato Nacional y estoy muy agradecido con Dios y el profe Jhon Jaime González por la oportunidad. Yo siempre doy todo en la pista, entonces la sensación de correr me alegra mucho y vamos a darla toda por Antioquia”, Juan David Ochoa.
“Hemos venido haciendo una preparación muy buena, estuvimos en Trinidad y Tobago donde hicimos un gran trabajo. Estoy muy contenta y agradecida por esta delegación que tenemos”, Stefany Cuadrado.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia