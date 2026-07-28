Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: inicio dorado para el ciclismo de pista

Colombia inició con protagonismo las competencias de ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar dos medallas de oro y dos de plata en las pruebas por equipos disputadas en el Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los títulos llegaron en las persecuciones por equipos femenina y masculina, mientras que las selecciones de velocidad por equipos subieron al segundo lugar del podio en ambas ramas.



Colombia se quedó con la medalla de oro en la persecución por equipos, en ambas ramas. (Foto © Panam Sports)

Elizabeth Castaño, Marcela Hernández, Camila Valbuena y Luciana Osorio conquistaron la medalla de oro en la persecución por equipos femenina, disputada sobre una distancia de cuatro kilómetros.

Las colombianas dominaron desde el comienzo la final frente a México. Pasaron el primer registro en 1:15.128, ampliaron la diferencia con un tiempo parcial de 2:23.741 y completaron los primeros tres kilómetros en 3:32.449, siempre por delante del conjunto mexicano.



Colombia se quedó con el título en la persecución por equipos femenino. (Foto © Panam Sports)

La superioridad del equipo nacional fue tal que Colombia alcanzó a México antes de completar la distancia reglamentaria, situación identificada oficialmente como overlapped y que determinó la victoria de las colombianas. Venezuela obtuvo el bronce tras registrar 4:57.273 frente a Cuba, que también fue alcanzada en su serie.

El resultado confirmó la fortaleza de una cuarteta que sostuvo un ritmo constante durante la final y construyó su ventaja en cada uno de los segmentos de la prueba.

Colombia retuvo su dominio en la persecución masculina



Podio persecución masculina por equipos.(Foto © COC)

La segunda medalla de oro llegó por intermedio de Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra, campeones de la persecución por equipos masculina.

Colombia tomó el control desde el primer kilómetro, con un parcial de 1:08.216, y aumentó progresivamente su diferencia sobre México. El conjunto nacional pasó los dos kilómetros en 2:08.431 y los tres kilómetros en 3:09.306.

La cuarteta colombiana completó los cuatro kilómetros en 4:13.655, con una velocidad promedio de 56,770 kilómetros por hora, y superó por 7,633 segundos al equipo mexicano, que registró 4:21.288. Venezuela obtuvo la medalla de bronce con 4:21.469.

Colombia también llegó a esta competencia como poseedora del récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, establecido en Veracruz 2014 con un tiempo de 4:03.172.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano