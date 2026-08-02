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Triathlon

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Carolina Velásquez se subió al podio en el triatlón

Publicado

Hace 1 hora

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Carolina Velásquez se colgó la medalla plata en el triatlón de Santo Domingo 2026. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón quedó cerca del podio

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Hace 3 meses

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21 abril, 2026

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El cuarteto de relevo mixto de triatlón terminó 4° en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Catalina Moreno se colgó la medalla de plata en el triatlón

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18 abril, 2026

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Catalina Moreno, Martina Ortega y María Peralta, en el podio del Triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Buena cosecha de medallas del triatlón colombiano en los Juegos Bolivarianos 2025

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Hace 8 meses

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4 diciembre, 2025

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Carolina Velásquez, Carlos Quinchará y Valentina Álvarez cosecharon tres bronces en el triatlón. (Foto © COC)
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