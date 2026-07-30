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BMX

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: barrida total de la selección colombiana en el BMX Racing

Publicado

Hace 2 horas

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Carlos Ramírez, Diego Arboleda y Jhorman Sivira, en el podio del BMX Racing de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto © COC)
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Los fuertes vientos en Brisbane cancelaron las finales del Mundial de BMX 2026; Valentina Jiménez la más destacada

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Valentina Jiménez 6° y Nicole Foronda 9°, en el Mundial de BMX Racing 2026. (Foto FCC © films_bymuni)
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Campeonato Mundial de BMX 2026: Colombia voló alto en Australia, en la primera jornada de clasificaciones

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18 julio, 2026

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Se disputó la primera jornada del Campeonato Mundial de BMX 2026 en la categoría Championship. (Foto UCI BMX Racing © Craig Dutton)
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La Selección Colombia de BMX Racing, lista para afrontar el Campeonato Mundial UCI en Brisbane, Australia

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17 julio, 2026

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La Selección Colombia de BMX Racing afrontará este fin de semana el Campeonato Mundial UCI en Australia. (Foto © FCC)
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