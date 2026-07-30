Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: barrida total de la selección colombiana en el BMX Racing

Gracias a los triunfos de Diego Arboleda y Valentina Muñoz, junto a la medallas de plata de Sharid Fayad y Carlos Ramírez, la selección colombiana arrasó en el BMX Racing de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El Complejo Deportivo La Barranquita, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, fue el escenario que se pintó con el amarillo, azul y rojo de nuestro país donde los bicicrosistas colombianos fueron los más veloces sobre la pista, vaticinando la su destacada participación en el certamen.

En la rama femenina, Valentina Muñoz subió a lo más alto del podio, seguida por Sharid Fayad y la guatemalteca Andrea González, quien ocupó el tercer puesto en la competencia femenina.



Diego Arboleda, ganador de la medalla de oro en el BMX Racing de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto Archivo © COC)

Por su parte, ocho bicicrocistas se enfrentaron en la final masculina, siendo el título para Diego Arboleda. Su compatriota Carlos Ramírez y el venezolano Jhorman Sivira ocuparon el respectivo segundo y tercer lugar, respectivamente.

De esta forma, el BMX Racing colombiano arrasó en su participación en el certamen con los dos oros y las dos platas en disputa, resaltando una vez más su poderío de Colombia en la disciplina.

BMX Racing Mujeres

🥇Valentina Muñoz (COL)40.859seg

🥈Sharid Fayad (COL) 43.130seg

🥉Andrea González (GUA) 45.797seg

BMX Racing Hombres

🥇Diego Arboleda (COL)34.194seg

🥈Carlos Ramírez (COL) 34.991seg

🥉Jhorman Sivira (VEN) 35.912seg*