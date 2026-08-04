Triathlon
Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón se coló en el podio
El equipo de triatlón colombiano ganó la medalla de bronce en la prueba de relevo mixto para cerrar de la mejor manera su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
La selección nacional conformada por Carolina Velásquez, Carlos Quinchará, Valentina Álvarez y Brian Moya finalizó en la tercera posición con un tiempo de 1:07:42. La medalla de oro fue para México con 1.06:26, seguido por Cuba con 1.07:25.
El relevo azteca, que se quedó con la presea dorada, estuvo integrado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos. Con esta victoria, México se consolidó como la máxima potencia del triatlón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al finalizar la competencia con un balance de cinco medallas de oro y una de bronce.
Por su parte, Colombia cerró su participación en el triatlón de Santo Domingo 2026, en una disciplina que combinó resistencia y trabajo en equipo, y en la que previamente había logrado una medalla de plata en la prueba individual femenina con la triatleta Carolina Velásquez.
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Carolina Velásquez se subió al podio en el triatlón
La triatleta Carolina Velásquez le entregó una nueva alegría a la delegación colombiana al conquistar la medalla de plata en la prueba individual femenina del triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Velásquez completó una destacada actuación de principio a fin sobre el exigente recorrido compuesto por 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo, registrando un tiempo total de 1:59:39, apenas 39 segundos por detrás de la ganadora.
Los dos puestos restantes del podio lo ocuparon dos mexicanas: Ana María Torres, quien se quedó con el título centroamericano con un tiempo de 1:59:00 y Rosa María Tapia, que ocupó el tercer puesto con un registro de 2:00:08.
La colombiana se mantuvo siempre entre las líderes de la competencia. Tras salir del agua en el segundo lugar, conservó su posición durante el segmento de ciclismo y confirmó la medalla gracias a un sólido recorrido en la carrera a pie, en la que marcó 35:54, el segundo mejor tiempo entre todas las competidoras.
En la misma prueba, Valentina Álvarez también representó a Colombia y se mantenía en competencia hasta el segmento de ciclismo, pero no pudo finalizar la prueba.
En la competencia individual masculina, Carlos Quinchará fue el colombiano mejor ubicado al finalizar en la séptima posición, con un tiempo total de 1:49:15. Por su parte, Brian Moya ocupó la décima casilla con un registro de 1:49:41. La medalla de oro fue para el mexicano Aram Peñaflor, con 1:45:28; la plata quedó en manos de Matthew Wright, de Barbados, y el bronce fue para Tyler Smith, de Bermudas.
La sumatorio de los tiempos dio la clasificación por equipos. En la rama femenina, Colombia no logró registrar tiempo oficial debido al abandono de Valentina, mientras que en la masculina el equipo conformado por Carlos Quinchará y Brian Moya finalizó en la cuarta posición, con un tiempo acumulado de 3:38:56, quedando a poco más de seis minutos del campeón México.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: el equipo de relevo mixto de triatlón quedó cerca del podio
El equipo colombiano de triatlón finalizó su programación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 con la disputa del relevo mixto, en el que ocupó la cuarta posición. El podio fue liderado por Chile (1:29:30), seguido por Brasil (1:30:11) y Argentina (1:30:12).
El equipo colombiano, conformado por Catalina Moreno, Juan José Vargas, María José Tilano y Alejandro Vélez, finalizó en la cuarta posición con un tiempo de 1:33:01, en una prueba que reunió a las principales selecciones del continente.
Durante la competencia, Colombia tuvo momentos destacados en los diferentes relevos. Catalina Moreno abrió el recorrido con un sólido desempeño, especialmente en el segmento de ciclismo, donde se ubicó entre las mejores del parcial. Posteriormente, Jeronimo Vargas logró posicionarse en los primeros lugares tras una buena actuación en la natación, manteniendo al equipo en la pelea.
En los siguientes relevos, María José Tilano y Alejandro Vélez sostuvieron el ritmo en una prueba exigente, marcada por la estrategia y la transición constante entre disciplinas.
De esta manera, Colombia cerró su participación en el triatlón de Panamá 2026, en una disciplina que combinó resistencia y trabajo en equipo, y en la que previamente había logrado una medalla de plata en la prueba individual femenina.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano
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Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: Catalina Moreno se colgó la medalla de plata en el triatlón
La colombiana Catalina Moreno se convirtió en protagonista de la jornada inaugural del triatlón en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al obtener la medalla de plata en la prueba individual femenina disputada en el circuito de Causeway Amador.
Moreno registró un tiempo total de 1:06:37, quedando a 33 segundos de la ecuatoriana Martina Ortega, quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completó la venezolana María Peralta, con un tiempo de 1:06:52.
La colombiana construyó su resultado con una competencia sólida en los tres segmentos. Tras salir del agua con un tiempo de 11:18, se mantuvo en el grupo competitivo y logró uno de los mejores parciales en el ciclismo, lo que le permitió posicionarse en la disputa por las medallas. En la carrera a pie, sostuvo el ritmo para asegurar su lugar en el podio.
En esta misma prueba, María José Tilano también representó a Colombia, finalizando en la octava posición con un tiempo de 1:10:25.
La jornada también contó con la participación colombiana en la rama masculina, donde Juan José Vargas fue séptimo (59:27) y Alejandro Vélez terminó en la décima posición (1:00:59), en una competencia dominada por el chileno Raimundo San Martín.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano