Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nicolás Gómez conquista el oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta

El sprinter antioqueño Nicolas Gómez se quedó con la medalla de oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de recorrer 169,5 kilómetros en la capital dominicana.

El velocista carmelitano, que fue el rápido en los últimos metros, subió a lo más alto del podio acompañado por el costarricense Joseph Ramírez y por el panameño Roberto González, quien se quedó con la presea de bronce.

En cuanto a los otros nacionales en competencia, Alejandro Osorio se reportó en el 5° puesto, Brayan Sánchez finalizó en la casilla 25° y Bryan Steve Gómez se clasificó en la posición 28.

En la rama femenina, la caldense Diana Peñuela estuvo muy cerca del podio tras finalizar en la quinta posición, entrando en el embalaje con el grupo que disputó las medallas, luego de completar los 123,3 kilómetros del recorrido en un tiempo de 3:10:33.

Resultados Ruta Masculina – Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo (1.2)

Santo Domingo – Santo Domingo (169,5 km)

1 Nicolás Gomez Colombia 3:47:59 2 Joseph Ramírez Costa Rica 0:01 3 Roberto González Panamá 0:01 4 César Macias México 0:01 5 Alejandro Osorio Colombia 0:02 6 Christopher Morales Puerto Rico 0:03 7 Arlex Méndez Venezuela 0:03 8 Edgar Cadena México 0:03 9 Jonatan Ogando República Dominicana 0:03 10 Dorian Monterroso Guatemala 0:04