Ruta
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Nicolás Gómez conquista el oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta
El sprinter antioqueño Nicolas Gómez se quedó con la medalla de oro en la prueba de fondo del ciclismo de ruta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de recorrer 169,5 kilómetros en la capital dominicana.
El velocista carmelitano, que fue el rápido en los últimos metros, subió a lo más alto del podio acompañado por el costarricense Joseph Ramírez y por el panameño Roberto González, quien se quedó con la presea de bronce.
En cuanto a los otros nacionales en competencia, Alejandro Osorio se reportó en el 5° puesto, Brayan Sánchez finalizó en la casilla 25° y Bryan Steve Gómez se clasificó en la posición 28.
En la rama femenina, la caldense Diana Peñuela estuvo muy cerca del podio tras finalizar en la quinta posición, entrando en el embalaje con el grupo que disputó las medallas, luego de completar los 123,3 kilómetros del recorrido en un tiempo de 3:10:33.
Resultados Ruta Masculina – Juegos centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo (1.2)
Santo Domingo – Santo Domingo (169,5 km)
|1
|Nicolás Gomez
|Colombia
|3:47:59
|2
|Joseph Ramírez
|Costa Rica
|0:01
|3
|Roberto González
|Panamá
|0:01
|4
|César Macias
|México
|0:01
|5
|Alejandro Osorio
|Colombia
|0:02
|6
|Christopher Morales
|Puerto Rico
|0:03
|7
|Arlex Méndez
|Venezuela
|0:03
|8
|Edgar Cadena
|México
|0:03
|9
|Jonatan Ogando
|República Dominicana
|0:03
|10
|Dorian Monterroso
|Guatemala
|0:04
|25
|Brayan Sánchez
|Colombia
|0:45
|28
|Bryan Steve Gómez
|Colombia
|1:02
Ruta
Juan Felipe Rodríguez, con grandes posibilidades de correr la Vuelta España tras dar el salto al World Tour
Después de su gran inicio de temporada con el equipo de desarrollo del EF Education – EasyPost, el joven talento Juan Felipe Rodríguez, que competirá en la máxima categoría con la escuadra estadounidense el resto de la temporada, cuenta con grandes posibilidades de ser convocado para la Vuelta a España 2026.
Según conoció la Revista Mundo Ciclístico, el escarabajo podría entrar en la lista para disputar la ronda española, la tercera grande de la temporada, luego de que el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos referentes del equipo, diera el visto bueno.
El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que tuvo un gran paso por el Team Sistecrédito, se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano. Rodríguez tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en la escuadra World Tour tras su exitoso paso por el conjunto de categoría continental.
El corredor cundinamarqués será una de las nuevas apuestas del director deportivo del proyecto, Jonathan Vaughters, quien en los últimos años ha apostado por el talento de los suramericanos, especialmente el los colombianos tras el suceso de Rigoberto Urán y el aporte de Sergio Higuita y Esteban Chaves.
Ruta
Tour de Francia Femenino 2026: Lorena Wiebes también se queda con el segundo duelo de sprinters
En otro final para velocistas, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) también ganó la segunda etapa del Tour de Francia Femenino 2026, después de un recorrido rompe-piernas de 147,9 kilómetros la localidad suiza de Aigle y la ciudad Ginebra.
La neerlandesa pasó primera la meta, esta vez por delante de la italiana Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y de su compatriota Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron con el mismo tiempo de la ganadora en la 2° y 3° posición, respectivamente.
En cuanto a la única colombiana en competencia, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) de nuevo fue la mejor latinoamericana, reportándose en la casilla 53°, con el mismo tiempo de la ganadora.
La prestigiosa carrera francesa para mujeres continuará este lunes con el tercer capítulo, otra jornada rompe-piernas de 156,5 kilómetros, que se disputará entre la ciudad Ginebra y la localidad de Poligny, ya en territorio galo.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Aigle – Geneva (147,9 km)
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|3:42:08
|2
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Marianne Vos
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Shari Bossuyt
|AG Insurance-Soudal Team
|m.t.
|5
|Letizia Paternoster
|Liv AlUla Jayco
|m.t.
|6
|Josie Nelson
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Zoe Backstedt
|CANYON//SRAM
|m.t.
|8
|Noemi Rüegg
|EF Education-Oatly
|m.t.
|9
|Malwina Mul
|Cofidis Women Team
|m.t.
|10
|Linda Riedmann
|Lotto-Intermarché Ladies
|m.t.
|53
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Lorena Wiebes
|Team SD Worx-Protime
|7:10:59
|2
|Kim Le Court
|AG Insurance-Soudal Team
|0:14
|3
|Vollering Demi
|FDJ United-SUEZ
|0:16
|4
|Rüegg Noemi
|EF Education-Oatly
|0:20
|5
|Longo Borghini Elisa
|UAE Team L’IMAD
|0:20
|6
|Kerbaol Cédrine
|EF Education-Oatly
|0:20
|7
|Niewiadoma-Phinney Katarzyna
|CANYON//SRAM
|0:20
|8
|Pieterse Puck
|Fenix-Premier Tech
|0:20
|9
|Ferrand-Prevot Pauline
|Team Visma | Lease a Bike
|0:20
|10
|Reusser Marlen
|Movistar Team
|0:20
|11
|Vos Marianne
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24
Ruta
Natnael Tesfatsion gana de forma espectacular el Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa
El Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa, una dura carrera de un día que se celebra al día siguiente de la Clásica San Sebastián, quedó en manos del eritreo Natnael Tesfatsion (Movistar Team), después de una furiosa aceleración en el último kilómetro.
La carrera española, que presentó cuatro premios de montaña y un recorrido exigente de 172,2 kilómetros, fue acorde para las condiciones del corredor africano, quien estuvo muy atento en la definición para llevarse su segunda victoria de la temporada.
El podio de la clásica lo completaron los españoles Pau Miquel (Bahrain Victorious) y Alex Aranburu (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente. La carrera no contó con participación colombiana.
Con esta victoria el africano Natnael Tesfatsion sucedió en al palmarés de la carrera de más de un siglo de tradición al mexicano Isaac del Toro, campeón el año pasado.
Resultados Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa (1.1)
Bilbao – Getxo (172,2 km)
|1
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|3:58:49
|2
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|m.t.
|3
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|4
|Marcel Camprubí
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|+ 00
|5
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|8
|Mathieu Burgaudeau
|Team TotalEnergies
|m.t.
|9
|César Perez
|Equipo Kern Pharma
|0:04
|10
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08