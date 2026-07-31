Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: el ciclismo de pista aportó un total de 13 medallas, cinco de ellas doradas

El ciclismo de pista se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con cinco preseas: una de oro, dos de plata y dos de bronce. Lina Hernández y Elizabeth Castaño fueron las más destacadas de la jornada con la medalla de oro en el madison femenino. Nuestro país cerró su participación con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13).

En el keirin, Stefany Cuadrado lideró el primer heat de la primera ronda con un tiempo de 11.929, siendo su promedio de velocidad de 60.357 km/h. En la siguiente, Cuadrado repitió el puesto en el grupo 1 con un registro de 11.701 con un promedio de velocidad de 61.533, resaltando que Valeria Hernández también avanzó a la instancia definitiva.



Stefany Cuadrado terminó 2° en el keirin. (Foto © Orgullo Paisa)

Durante dicha instancia, Stefany disputó un mano a mano con la mexicana Luz Daniela Gaxiola por el oro, siendo el segundo lugar para la colombiana con un tiempo de 11.638. La pedalista manita lideró con 11.612, la también mexicana Yuli Verdugo fue tercera con 11.669 y Valeria fue quinta con 11.782.

Por su parte, en el keirin masculino, Cristian Ortega y Kevin Quintero comenzaron su participación con los respectivos liderazgos en el primer y segundo grupo con tiempos de 10.785 y 10.339. En la segunda ronda, Ortega también obtuvo el primer puesto en el segundo heat, mientras que Quintero avanzó a la final en la tercera casilla del heat 1.

En la instancia definitiva, Cristian disputó el oro ante el trinitense Kwesi Browne y finalizó en la segunda posición tras una marca de 10.274 con respecto al 10.254 de su rival, mientras que Kevin cerró el podio de la modalidad con un tiempo de 10.310.



Cristian Ortega, Kwesi Browne y Kevin Quintero, en el podio del keirin. (Foto © COC)

Jordan Parra y Brayan Sánchez se adjudicaron el bronce del madison masculino luego de una exigente final en la que sumaron un total de 57 puntos. El triunfo de esta prueba fue para México con 72, seguido por Venezuela con 59 unidades.

De esta forma, la selección colombiana cerró su participación en el ciclismo de pista de Santo Domingo 2026 con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13). México lideró el medallero de la disciplina con seis oros, cuatro platas y dos bronces.

*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano