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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: el ciclismo de pista aportó un total de 13 medallas, cinco de ellas doradas
El ciclismo de pista se despidió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con cinco preseas: una de oro, dos de plata y dos de bronce. Lina Hernández y Elizabeth Castaño fueron las más destacadas de la jornada con la medalla de oro en el madison femenino. Nuestro país cerró su participación con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13).
En el keirin, Stefany Cuadrado lideró el primer heat de la primera ronda con un tiempo de 11.929, siendo su promedio de velocidad de 60.357 km/h. En la siguiente, Cuadrado repitió el puesto en el grupo 1 con un registro de 11.701 con un promedio de velocidad de 61.533, resaltando que Valeria Hernández también avanzó a la instancia definitiva.
Durante dicha instancia, Stefany disputó un mano a mano con la mexicana Luz Daniela Gaxiola por el oro, siendo el segundo lugar para la colombiana con un tiempo de 11.638. La pedalista manita lideró con 11.612, la también mexicana Yuli Verdugo fue tercera con 11.669 y Valeria fue quinta con 11.782.
Por su parte, en el keirin masculino, Cristian Ortega y Kevin Quintero comenzaron su participación con los respectivos liderazgos en el primer y segundo grupo con tiempos de 10.785 y 10.339. En la segunda ronda, Ortega también obtuvo el primer puesto en el segundo heat, mientras que Quintero avanzó a la final en la tercera casilla del heat 1.
En la instancia definitiva, Cristian disputó el oro ante el trinitense Kwesi Browne y finalizó en la segunda posición tras una marca de 10.274 con respecto al 10.254 de su rival, mientras que Kevin cerró el podio de la modalidad con un tiempo de 10.310.
Jordan Parra y Brayan Sánchez se adjudicaron el bronce del madison masculino luego de una exigente final en la que sumaron un total de 57 puntos. El triunfo de esta prueba fue para México con 72, seguido por Venezuela con 59 unidades.
De esta forma, la selección colombiana cerró su participación en el ciclismo de pista de Santo Domingo 2026 con cinco medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce (total de 13). México lideró el medallero de la disciplina con seis oros, cuatro platas y dos bronces.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
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Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgaron el oro en la madison de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
La dupla colombiana femenina conformada por Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño se colgó la medalla de oro en la prueba madison en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se lleva a cabo en el Velódromo Juan Pablo Duarte, en la capital dominicana.
La pareja tricolor, que repitió la dosis de los Bolivarianos 2025, también se quedó con el primer puesto tras sumar 43 puntos, aventajando por solo 3 unidades a sus más inmediatas perseguidoras.
El podio de la prueba lo completaron: México en la segunda posición con Arreola y Acevedo, mientras que el tercer puesto lo ocuparon Costa y Campbell de Trinidad y Tobago.
Esta presea dorada se suma a la conseguida por Stefany Cuadrado y Kevin Quintero en la velocida y a las de la persecución por equipos en ambas ramas, sumando cinco medallas de oro en total hasta ahora.
En la rama masculina, Jordan Arley Parra que hizo pareja con Brayan Sánchez, consiguieron la presea de bronce con 57 puntos en el tercer lugar, detrás de México (oro con 72 puntos) y Venezuela (plata con 59).
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“Hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena”: John Jaime González sobre la actuación de los pisteros colombianos en Santo Domingo 2026
Tras una nueva jornada del ciclismo de pista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el seleccionador nacional, John Jaime González, destacó el respaldo institucional que ha permitido mantener al ciclismo colombiano entre los mejores de la región y valoró el rendimiento alcanzado por el equipo durante el certamen.
“Estamos felices. Primero que todo agradecer al Comité Olímpico Colombiano, que hace posible que Colombia esté aquí disfrutando estas medallas; al Ministerio del Deporte, a la Federación y a los entes departamentales que mantienen a estos muchachos activos. Seguimos aportándole medallas al país y hace rato no teníamos una cosecha de medallas tan buena en unos Juegos Centroamericanos. Eso es muy importante para los corredores, para nuestro ciclismo y para el Comité Olímpico Colombiano”, dijo González en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Colombiano.
El entrenador también resaltó el crecimiento del equipo desde el inicio de las competencias y el trabajo realizado por Stefany Cuadrado para alcanzar el título. “Desde la velocidad por equipos veníamos haciendo las cosas bien. Stefany cerró muy bien esa prueba y vimos la posibilidad de sorprender a las mexicanas. Lo logramos. Seguimos dando la pelea con México y llevando a los muchachos a que entreguen lo mejor”.
Finalmente, el seleccionador nacional aseguró que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones para las pruebas restantes del programa. “Todavía nos queda una jornada larga con las dos Madison, donde Lina Hernández competirá junto a Elizabeth Castaño, además del Madison masculino y los keirin con Kevin, Cristian, Stefany y Valeria. Esperamos seguir aportándole medallas a Colombia”, concluyó González.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano
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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Stefany Cuadrado, oro en la velocidad del ciclismo de pista
La selección Colombia de ciclismo de pista volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a Stefany Cuadrado, quien ganó la prueba de velocidad individual femenina.
La velocista colombiana superó en la final a la mexicana subcampeona del mundo, Luz Daniela Gaxiola, imponiéndose en los dos enfrentamientos por el título. En el primero registró un tiempo de 11.433, con una velocidad promedio de 62,976 km/h, y en el segundo volvió a imponerse con 11.468, suficiente para asegurar la medalla de oro sin necesidad de un tercer heat. El bronce quedó en manos de la también mexicana Yuli Paola Verdugo.
En el camino hacia el título, Cuadrado confirmó el excelente nivel que ha mostrado durante toda la temporada, mientras que Valeria Hernández avanzó hasta los cuartos de final y finalizó en la octava posición.
Con esta victoria, Colombia sumó un nuevo oro en el velódromo Juan Pablo Duarte, luego del histórico 1-2 masculino conseguido el día anterior por Kevin Quintero y Cristian Ortega, ratificando el protagonismo de la velocidad colombiana en Santo Domingo.
La programación del ciclismo de pista finalizará hoy con las pruebas de Madison femenino y masculino, además de los keirin para ambas ramas, competencias en las que la selección colombiana buscará cerrar con broche de oro u actuación en el velódromo de Santo Domingo.
*Con Información Prensa Cómite Olímpico Colombiano