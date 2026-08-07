Juan Sebastián Molano, sin fracturas tras una dura caída en el Tour de Polonia

Para el UAE Team Emirates – XRG la cuarta etapa del Tour de Polonia 2026 no fue como lo esperaban. Tres de sus corredores se vieron involucrados en una caída durante el transcurso de la jornada en la que se impuso el neerlandés Bart Lemmen, del equipo Team Visma | Lease a Bike.

“Lamentablemente, Benoît Cosnefroy y Juan Sebastián Molano tuvieron que abandonar la carrera tras la caída de ayer. Esta mañana, João Almeida no tomó la salida tras estar involucrado en el mismo incidente”, escribió la escuadra árabe en su redes sociales.

Un día después de lo ocurrido y tras los exámenes de rigor sobre el estado de los tres pedalistas por los golpes recibidos, el equipo emiratí dio un parte de tranquilidad. “Nos complace informar que no hay fracturas y que los tres pedalistas regresarán a casa para descansar y prepararse para sus próximas carreras. ¡Que se recuperen pronto!”.

En el caso del colombiano, la Revista Mundo Ciclístico pudo establecer que tras la caída el sprinter boyacense tuvo una cortada en el brazo izquierdo y le cogieron siete puntos de sutura, además de un fuerte golpe en el coxis por lo que retornará a su lugar de residencia en Europa para recuperarse.