Juan Sebastián Molano, en la nómina del UAE Team Emirates-XRG para el Tour de Hungría

El UAE Team Emirates-XRG afrontará a partir de mañana el Tour de Hungría con una plantilla ambiciosa y equilibrada, que incluye al sprinter colombiano Juan Sebastián Molano. La escuadra árabe, que estará liderada por el francés Benoît Cosnefroy, aspira a conseguir victorias de etapa y un buen resultado en la clasificación general en la carrera del calendario UCI.

Esta nueva edición de la ronda húngara cubrirá más de 836 kilómetros en cinco etapas, comenzando con una probable oportunidad para los hombres rápidos antes de volverse gradualmente más selectiva a medida que la carrera avanza hacia el este de Hungría. Se esperan varias etapas onduladas con pequeñas subidas y finales técnicos que propiciarán una carrera agresiva y oportunidades para las escapadas.

Apoyando a Cosnefroy y Molano estará un grupo experimentado y versátil formado por el noruego Vegard Stake Laengen y el portugués Rui Oliveira, además del joven talento español Adrià Pericas y el emiratí Mohammed Almutaiwai, que asciende desde el equipo de desarrollo Gen Z del UAE Team Emirates para esta carrera.

Para Almutaiwai, supone otro paso importante en su progresión, ya que el joven ciclista emiratí adquiere una valiosa experiencia junto al equipo WorldTour, como parte del compromiso continuo del UAE Team Emirates-XRG con el desarrollo de talentos emergentes a través del programa Gen Z.

El equipo estará dirigido por el competente dúo de directores deportivos Andrej Hauptman y Yousif Mirza.

Nómina del UAE Team Emirates-XRG:

Mohammed Almutaiwai (Emiratos Árabes Unidos)

Benoît Cosnefroy (Francia)

Vegard Stake Laengen (Noruega)

Juan Sebastián Molano (Colombia)

Rui Oliveira (Portugal)

Adria Pericas (España)