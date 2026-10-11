BMX
Juan José Velásquez terminó segundo en la séptima ronda de la Copa Mundo de BMX Racing
El bicicrosista antioqueño Juan José Velásquez se subió al podio internacional este sábado, tras conquistar la medalla de plata en la séptima ronda de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026, que se disputa en Chongli, Zhangjiakou, China.
Velásquez protagonizó una destacada actuación en la competencia, al registrar un tiempo de 37.277 segundos, resultado que le permitió finalizar en la segunda posición, por detrás del australiano Joshua Jolly, ganador de la prueba con un registro de 36.436 segundos. El podio lo completó el neerlandés Casper Pipers, tercero con 37.360 segundos.
El resultado representa un importante logro para el BMX Racing colombiano en el circuito internacional, en una temporada que entra en su recta decisiva y en la que cada presentación suma puntos relevantes para la clasificación general.
Cabe destacar que Juan Esteban Naranjo y Jersy Andrade avanzaron hasta las semifinales, mientras que Mateo Carmona y Nicole Foronda llegaron hasta los cuartos de final.
La séptima y octava ronda se desarrollan en el Parque de Deportes Extremos de Ciclismo de Chongli, escenario que recibe por primera vez una competencia de la Copa Mundo UCI de BMX Racing.
La Copa Mundo reúne en China a corredores de diferentes países en las categorías élite masculina, élite femenina, sub-23 masculina y sub-23 femenina. Además, estas competencias adquieren especial relevancia con el inicio del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para Juan José Velásquez, es su primera medalla internacional en la categoría élite, que le permite a Colombia volver a figurar entre los protagonistas de una de las principales series del BMX Racing mundial, a la espera de la octava ronda, que cerrará el fin de semana de competencias en territorio chino.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing
Con sobrados méritos, Nicole Foronda, ratificó su favoritismo en las competencias del BMX Racing de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con la medalla de oro tras superar a representantes de Brasil, Ecuador y Argentina en la final
El podio de la competencia lo completaron la ecuatoriana Domenica Mora y la brasilera Paola Reis, quienes se quedaron con la medallas de plata y bronce, respectivamente.
La joven antioqueña logró una gran ventaja desde la salida, haciendo prácticamente imposible a las demás competidoras alcanzarla. Con tan solo cinco años inició su pasión por el bicicrós, teniendo como referencia a la más olímpica y ganadora de la historia: Mariana Pajón.
La talentosa bicicrosista paisa viene emergiendo con fuerza en los últimos años. Foronda fue campeona mundial del BMX en la categoría Challenger en el Súper Mundial de Ciclismo Glasgow 2023.
BMX
Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing
El bicicrosista antioqueño Mateo Carmona se consagró campeón del BMX Racing en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aportando una nueva presea a la delegación colombiana tras la conseguida por su coterránea Nicole Foronda.
Los puestos de honor los completaron el argentino Gonzalo Molina, quien se adjudicó la medalla de plata y el venezolano Jholman Sivira, que se quedó con el bronce.
El top 5 lo completaron el brasilero Pedro Santos y el colombiano Diego Arboleda, que se tuvo que conformar con el 5° puesto.
Clasificación Final – BMX Racing Masculino
🥇 Mateo Carmona (Colombia) – (Oro)
🥈 Gonzalo Molina (Argentina) – (Plata)
🥉 Jholman Sivira (Venezuela) – (Bronce)
- Pedro Santos (Brasil)
- Diego Arboleda (Colombia)
- Wilson Goyes (Ecuador)
- Benjamín Vergara (Chile)
- Federico Villegas (Argentina)
BMX
Luis Rincón se coronó campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026
Colombia celebró una jornada de grandes resultados en el BMX Freestyle Park de los Juegos Suramericanos 2026, gracias a las actuaciones de Luis Rincón y Lizsurley Villegas, quienes subieron al podio en las finales individuales disputadas este martes 15 de septiembre.
En la competencia masculina, el bogotano se consagró campeón suramericano con una puntuación de 96,00 puntos, obtenida en su segunda ronda, resultado que le permitió superar al brasileño Gustavo Batista, segundo con 94,67 puntos, y al argentino Manuel Turrone, tercero con 91,33.
El colombiano protagonizó una final de alto nivel, mejorando su registro de la primera ronda, en la que había conseguido 90,00 puntos, para alcanzar el mejor resultado de la jornada y quedarse con la medalla de oro para Colombia.
En la rama femenina, Lizsurley Villegas también se destacó con una actuación de podio. La colombiana obtuvo la medalla de bronce con un puntaje de 73,67 puntos, registrado en su primera ronda, resultado que la ubicó detrás de la brasileña Eduarda Bordignon, ganadora con 78,00 puntos, y la chilena Macarena Pérez, segunda con 75,00.
Villegas mantuvo un rendimiento consistente en sus dos presentaciones, con una segunda ronda de 72,83 puntos, confirmando su lugar entre las mejores exponentes del BMX Freestyle Park en esta edición de los Juegos Suramericanos.
Con un título y una medalla de bronce, Colombia ratificó su protagonismo en el BMX Freestyle Park suramericano, disciplina que combina la creatividad, la técnica y la ejecución de maniobras sobre la bicicleta.
*Con Información de Fedeciclismo