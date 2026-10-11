Juan José Velásquez terminó segundo en la séptima ronda de la Copa Mundo de BMX Racing

El bicicrosista antioqueño Juan José Velásquez se subió al podio internacional este sábado, tras conquistar la medalla de plata en la séptima ronda de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026, que se disputa en Chongli, Zhangjiakou, China.

Velásquez protagonizó una destacada actuación en la competencia, al registrar un tiempo de 37.277 segundos, resultado que le permitió finalizar en la segunda posición, por detrás del australiano Joshua Jolly, ganador de la prueba con un registro de 36.436 segundos. El podio lo completó el neerlandés Casper Pipers, tercero con 37.360 segundos.

El resultado representa un importante logro para el BMX Racing colombiano en el circuito internacional, en una temporada que entra en su recta decisiva y en la que cada presentación suma puntos relevantes para la clasificación general.

Cabe destacar que Juan Esteban Naranjo y Jersy Andrade avanzaron hasta las semifinales, mientras que Mateo Carmona y Nicole Foronda llegaron hasta los cuartos de final.

La séptima y octava ronda se desarrollan en el Parque de Deportes Extremos de Ciclismo de Chongli, escenario que recibe por primera vez una competencia de la Copa Mundo UCI de BMX Racing.

La Copa Mundo reúne en China a corredores de diferentes países en las categorías élite masculina, élite femenina, sub-23 masculina y sub-23 femenina. Además, estas competencias adquieren especial relevancia con el inicio del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Para Juan José Velásquez, es su primera medalla internacional en la categoría élite, que le permite a Colombia volver a figurar entre los protagonistas de una de las principales series del BMX Racing mundial, a la espera de la octava ronda, que cerrará el fin de semana de competencias en territorio chino.

*Con Información de Fedeciclismo