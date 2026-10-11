Connect with us

BMX

Juan José Velásquez terminó segundo en la séptima ronda de la Copa Mundo de BMX Racing

Publicado

Hace 29 mins

el

Juan José Velásquez se destacó en la séptima válida de la Copa Mundo UCI de BMX Racing 2026. (Foto © UCI BMX Racing)
Temas relacionados:
Anuncio

BMX

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Nicole Foronda ratifica su favoritismo y gana el oro en el BMX Racing

Publicado

Hace 3 semanas

el

17 septiembre, 2026

Por

La joven antioqueña Nicole Foronda se coronó campeona del BMX femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo

BMX

Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing

Publicado

Hace 3 semanas

el

17 septiembre, 2026

Por

El antioqueño Mateo Carmona se coronó campeón del BMX Racing en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo

BMX

Luis Rincón se coronó campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026

Publicado

Hace 4 semanas

el

15 septiembre, 2026

Por

El bogotano Luis Rincón, campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026. (Foto © COC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio