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Juan Guillermo Martínez, seleccionado por el Team Picnic PostNL para disputar el Tour Auvergne – Rhône-Alpes

Publicado

Hace 13 mins

el

El boyacense Juan Guillermo Martínez corre su segunda temporada con el Team Picnic PostNL. (Foto © Team Picnic PostNL)
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¡De vuelta! Isaac del Toro regresa a la competencia tras su lesión con la mira puesta en el Tour de Francia

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5 junio, 2026

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El mexicano Isaac del Toro prepara lo que será su debut en el Tour de Francia. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar

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5 junio, 2026

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Jonas Vingegaard, en el podio como campeón del Giro de Italia 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Alejandro Pamplona, primer líder de la Vuelta de la Juventud venezolana

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4 junio, 2026

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Alejandro Pamplona, en el podio como primer líder de la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026. (Foto © GW Erco Sportfitness)
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