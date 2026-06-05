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Juan Guillermo Martínez, seleccionado por el Team Picnic PostNL para disputar el Tour Auvergne – Rhône-Alpes
El equipo neerlandés Picnic PostNL hizo oficial la alineación con la que disputará el Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026, carrera históricamente conocida en los últimos años como el Critérium du Dauphiné, y que para este año cambia de denominación. En la nómina de seleccionados aparece el boyacense Juan Guillermo Martínez.
Además del joven colombiano estarán en competencia el irlandés Dillon Corkery, el belga Robbe Dhondt, el británico James Knox, el neerlandés Gijs Leemreize, así como los franceses Alexy Faure Prost y Henri-François Renard.
“El Tour Auvergne-Rhône-Alpes promete ser una semana de competición exigente, con un recorrido variado que incluye una contrarreloj por equipos. Estamos deseando aprovechar esta oportunidad, ya que nos permite seguir desarrollando nuestra técnica y ejecución como grupo. Además, nos centraremos en conseguir buenos resultados de etapa y buscar oportunidades cada día. Al final, veremos qué oportunidades surgen”, dijo Phil West, entrenador del Team Picnic PostNL.
El escarabajo, que disputó su primera ‘Grande’ debutando en la Vuelta a España a sus 20 años, lleva una temporada sin grandes resultados, sin embargo, más allá de su corta edad, el pedalista formado en el semillero de talentos del Programa Boyacá Raza de Campeones, espera porque no, estar en la lista del Tour de Francia.
En su temporada lleva 3.570 kilómetros recorridos en 26 días de competencia, su mejor resultado este año lo obtuvo en la Vuelta a Algarve, donde terminó en el puesto 16° de la clasificación general, siendo el segundo mejor joven de la prueba. Su ultima carrera fue el Tour de Turquía, pero se retiró en la cuarta etapa.
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¡De vuelta! Isaac del Toro regresa a la competencia tras su lesión con la mira puesta en el Tour de Francia
Luego de estar fuera de competencia por casi dos meses, el mexicano Isaac del Toro buscará ponerse a punto para el Tour de Francia 2026 y es por eso que reaparecerá del 7 al 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la competencia francesa que durante décadas fue conocida como Critérium del Dauphiné y que cada año sirve de antesala para la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada.
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Será su primera carrera desde el 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco detuvo su gran inicio de temporada, que contó con victoria en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, además de subirse al tercer cajón del podio en la Strade Bianche.
“Estoy emocionado por correr el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Es mi primera vez en esta importante competencia y espero que sea el inicio de un gran verano compitiendo en Francia”, señaló Del Toro en declaraciones difundidas por el UAE Team Emirates-XRG.
El equipo emiratí, que el año pasado ganó la carrera francesa con Tadej Pogacar, completa la nómina con el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira y los franceses Pavel Sivakov y Benoit Cosnefroy.
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Así quedó el ranking UCI tras el Giro de Italia; Jonas Vingegaard se le acerca a Tadej Pogacar
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial, luego de finalizar la edición 109 del Giro de Italia, la primera grande de la temporada. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) con un puntaje de 11.630.
Al actual campeón del mundo, lo escolta el danés Jonas Vingegaard (9.275), quien se le acercó bastante. El tercer puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (5.7417), mientras que el mexicano Isaac del Toro se mantuvo como el mejor latinoamericano de la lista, pero ahora en el cuarto lugar.
En cuanto a los colombianos, el más destacado siguió siendo Egan Bernal, en el puesto 32° con 1.874 puntos, tras ser top 10 en la ‘Corsa Rosa’. Le siguen huilense Harold Tejada en la posición 81° y el bogotano Santiago Buitrago en la casilla 85°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas nacionales en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
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Alejandro Pamplona, primer líder de la Vuelta de la Juventud venezolana
El boyacense Alejandro Pamplona comenzó de manera inmejorable su participación en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 al conquistar la victoria en la primera etapa, asumir el liderato general y adueñarse además de las clasificaciones de la montaña y los puntos, tras una brillante actuación entre El Piñal y Michelena sobre 88,7 kilómetros de recorrido.
La jornada inaugural, que reunió a 110 corredores, estuvo marcada por una caída masiva en los primeros diez kilómetros de competencia durante la disputa del primer sprint intermedio en San Lorenzo. En el incidente se vieron involucrados varios corredores del GW Erco Sportfitness, entre ellos Emiliano Álvarez y Daniel Robayo. El primero se vio obligado a abandonar la carrera debido a los golpes sufridos, mientras que Robayo logró continuar en competencia pese al percance.
Superadas las dificultades del inicio, la carrera tomó rumbo hacia los puertos montañosos previstos en el recorrido. Allí comenzaron a destacarse las escuadras colombianas presentes en la competencia. Los dirigidos por Luis Alfoso Cely y Avinal El Carmen de Viboral fueron protagonistas de varios de los movimientos importantes de la jornada, manteniendo una constante presencia en la disputa por los puestos de honor.
Pamplona fue uno de los hombres más activos en los kilómetros decisivos. Tras perder algunos segundos en un error de recorrido al inicio del ascenso y posteriormente sufrir un inconveniente mecánico en el descenso, el corredor nacido en Paipa encontró la fortaleza necesaria para regresar a la punta de carrera, conectar con los fugados y lanzar el ataque definitivo que le permitió cruzar la línea de meta con un registro de 2 horas, 34 minutos y 11 segundos.
Su victoria le permitió convertirse en el gran protagonista del día al asumir el liderato general de la competencia, además de encabezar la clasificación de la montaña con 15 puntos y la clasificación por puntos con 26 unidades.
“Fue una etapa bastante dura. Al final, tuve un problema mecánico en la bicicleta, pero el profesor me hizo el cambio rápidamente. En el último kilómetro ya me dolía mucho todo, pero pensé en mis seres queridos y logré conseguir la victoria”, señaló el líder de la carrera.
La segunda jornada de la carrera venezolana para juveniles se disputará este viernes entre La Fría y La Grita, considerada la etapa reina de la competencia. Allí Pamplona defenderá el liderato general, la clasificación de la montaña y la camiseta por puntos en una jornada que promete comenzar a definir a los principales aspirantes al título.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness