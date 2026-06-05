Juan Guillermo Martínez, seleccionado por el Team Picnic PostNL para disputar el Tour Auvergne – Rhône-Alpes

El equipo neerlandés Picnic PostNL hizo oficial la alineación con la que disputará el Tour Auvergne – Rhône-Alpes 2026, carrera históricamente conocida en los últimos años como el Critérium du Dauphiné, y que para este año cambia de denominación. En la nómina de seleccionados aparece el boyacense Juan Guillermo Martínez.

Además del joven colombiano estarán en competencia el irlandés Dillon Corkery, el belga Robbe Dhondt, el británico James Knox, el neerlandés Gijs Leemreize, así como los franceses Alexy Faure Prost y Henri-François Renard.

“El Tour Auvergne-Rhône-Alpes promete ser una semana de competición exigente, con un recorrido variado que incluye una contrarreloj por equipos. Estamos deseando aprovechar esta oportunidad, ya que nos permite seguir desarrollando nuestra técnica y ejecución como grupo. Además, nos centraremos en conseguir buenos resultados de etapa y buscar oportunidades cada día. Al final, veremos qué oportunidades surgen”, dijo Phil West, entrenador del Team Picnic PostNL.

El escarabajo, que disputó su primera ‘Grande’ debutando en la Vuelta a España a sus 20 años, lleva una temporada sin grandes resultados, sin embargo, más allá de su corta edad, el pedalista formado en el semillero de talentos del Programa Boyacá Raza de Campeones, espera porque no, estar en la lista del Tour de Francia.

En su temporada lleva 3.570 kilómetros recorridos en 26 días de competencia, su mejor resultado este año lo obtuvo en la Vuelta a Algarve, donde terminó en el puesto 16° de la clasificación general, siendo el segundo mejor joven de la prueba. Su ultima carrera fue el Tour de Turquía, pero se retiró en la cuarta etapa.