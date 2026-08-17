Juan Guillermo Martínez disputará su segunda Vuelta a España con el Team Picnic PostNL

El colombiano Juan Guillermo “El Grillito” Martínez fue incluido en la nómina del Team Picnic PostNL para disputar La Vuelta a España 2026, que se correrá entre Mónaco y Granada. El corredor boyacense aparece en la alineación del equipo neerlandés junto a Mattia Gaffuri, Chris Hamilton, Henri-François Haquin, Timo de Jong, Gijs Leemreize, Oliver Peace y Timo Roosen, en un bloque que buscará protagonismo en fugas, jornadas quebradas y oportunidades parciales.

Para Martínez será su segunda participación en La Vuelta a España, después de haber debutado en la ronda ibérica en 2025, también con el Team Picnic PostNL. Su regreso a una gran vuelta confirma la confianza de la escuadra en el joven corredor colombiano, quien desde su llegada al equipo la temporada pasada ha venido acumulando experiencia en el calendario WorldTour.

“El Grillito” llega a esta nueva cita con el antecedente de una campaña 2025 muy importante para su crecimiento deportivo. Su gran resultado llegó en el Tour de Turquía, donde terminó tercero en la clasificación general, a 58 segundos del campeón Wout Poels, firmando uno de los podios internacionales más destacados del ciclismo colombiano en esa temporada.

Ese resultado en territorio turco confirmó sus condiciones como corredor resistente, con buena lectura de carrera y capacidad para sostenerse en pruebas por etapas. Ahora, en una Vuelta mucho más exigente y con tres semanas de competencia, Martínez tendrá la posibilidad de seguir ganando oficio, buscar presencia en fugas y aprovechar las jornadas que puedan abrir espacio para los corredores jóvenes.

La presencia de Juan Guillermo Martínez en la nómina del Team Picnic PostNL representa una nueva oportunidad para el ciclismo colombiano en la tercera grande del año. Sin partir con responsabilidades de clasificación general, el boyacense tendrá margen para correr con libertad, aprender al lado de compañeros de experiencia y seguir construyendo su camino en la élite internacional.