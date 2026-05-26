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Juan Felipe Rodríguez y Martín Santiago Herreño, la cuota colombiana en el Alpes Isere Tour
Dos jóvenes escarabajos serán de la partida desde este miércoles en la 35ª edición del Alpes Isere Tour, competencia de categoría 2.2 del calendario UCI que se llevará a cabo en Francia, con la presencia de varios equipos de desarrollo de los World Tour.
Por Colombia estarán Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo) y Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) en la carrera francesa, que plantea cinco etapas de distintas características, en el corazón de los Alpes franceses.
Isère, tierra de ciclismo por excelencia, es el segundo departamento francés en desnivel y ofrece rutas para todos los niveles. Sus puertos legendarios lo convierten en un territorio emblemático del ciclismo y en un escenario histórico del Tour de Francia.
El recorrido consta de cinco etapas, cubriendo un total de 739,2 kilómetros y superando los 11 mil metros de desnivel positivo, con el gran desenlace final en Miribel-les-Échelles, un circuito montañoso decisivo.
*Etapa 1 – (27 de mayo): Charvieu-Chavagneux > Charvieu-Chavagneux (133,7 km)
*Etapa 2 – (28 de mayo): Saint-Martin & Saint-Albin de Vaulserre > Bourgoin Jallieu (134,3 km)
*Etapa 3 – (29 de mayo): Arandon-Passins > Marché de Gros Lyon-Corbas (153,9 km)
*Etapa 4 – (30 de mayo): Saint-Maurice-l’Exil > Saint-Clair-du-Rhône (165,1 km)
*Etapa 5 – (31 de mayo): Le Cheylas › Miribel-les-Échelles Circuito decisivo con salida y llegada en Miribel-les-Échelles (152.2km)
Ruta
Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmada la lista de preinscritas
La Federación Colombiana de Ciclismo presenta el listado provisional de corredoras inscritas para disputar la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, carrera que se celebrará del 2 al 7 de junio y que volverá a reunir a varias de las principales figuras del ciclismo femenino nacional e internacional.
El evento contará con la participación de 143 corredoras pertenecientes a 23 equipos, entre ellas 75 ciclistas de la categoría élite y 68 sub-23. Además, la prueba tendrá representación internacional de equipos de siete países y un total de 37 corredoras extranjeras.
Colombia encabezará el grupo de naciones participantes, acompañada por delegaciones y corredoras de México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Panamá, Chile, España y Estados Unidos, reflejando el crecimiento internacional que ha alcanzado la ronda femenina colombiana.
Entre las escuadras más fuertes aparece el Team Sistecrédito, campeón por equipos en 2025 y referente del ciclismo nacional, que estará liderado por Diana Carolina Peñuela, actual bicampeona de la carrera (2022-2025) y una de las corredoras más experimentadas del pelotón colombiano, quien estará en competencia junto a Erika Botero, Laura Daniela Rojas y Stefanía Sánchez.
La nómina internacional tendrá figuras destacadas como la venezolana Lilibeth Chacón, tres veces campeona de la Vuelta (2021, 2023 y 2024) y referente del ciclismo suramericano, quien encabezará al equipo español Eneicat-Becall junto a la chilena Aranza Villalón (campeona en 2019) y la española Tamara Eijas.
Otra de las estructuras de gran nivel será el Patobike BMC, equipo que llega con un sólido bloque mexicano conformado por Andrea Fregoso, Yareli Acevedo y Jacqueline Tamez, además de la guatemalteca Jasmín Soto y la colombiana Milena Salcedo.
La presencia norteamericana también tendrá protagonismo con el Project Chaos Cycling, escuadra estadounidense integrada por Hayley Wickstrom, Stefanie Young, Olivia Bealtie, Cheyenne Noble y Megan Brinkmeyer.
Ecuador llegará con varias cartas importantes distribuidas en diferentes equipos. El conjunto Best PC tendrá como referentes a Michela Molina, Marcela Peñafiel y Ana María Torres, mientras que Team Toscara Orasi contará con Camila Salgado, Alison Fuertes y Samantha Simbaña. Cabe destacar que, Myriam Núñez, campeona en 2020, hará parte del Avinal Carmen de Viboral.
El lote nacional también contará con estructuras tradicionales y de gran protagonismo como Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, encabezado por corredoras como Jessenia Meneses, Estefanía Herrera, Andrea Alzate y Lina Marcela Hernández; así como del antes mencionado Avinal, con Elvia Cárdenas y Carolina Vargas como principales figuras.
Asimismo, equipos como Bogotá-IDRD-Licibog, Boyacá Es Para Vivirla, Team Bacx, San Mateo Pro Cycling, Team Polibikes Risaralda y Ciclismo Capital-Fun Gero aportarán talento joven y corredoras sub-23 que buscarán destacarse en la principal carrera por etapas del calendario femenino nacional y una de las carreras femeninas más importantes del calendario americano.
La edición 2026 de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con un trazado exigente que incluirá jornadas de media montaña, etapas para velocistas y una contrarreloj individual decisiva en el cierre de la competencia.
Con un pelotón de alto nivel y una amplia representación internacional, la undécima edición de la carrera ratifica el crecimiento deportivo y organizativo del ciclismo femenino colombiano, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario continental.
*Con Información de Fedeciclismo
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Tour de Japón: Nicolo Garibbo le gana el duelo a Benjamín Prades en la segunda etapa con Eduardo Sepúlveda 10°
La segunda etapa en línea del Tour de Japón 2026 la ganó Nicolo Garibbo (Team UKYO). El pedalista italiano fue el más rápido en la definición y logró la victoria, luego de recorrer 128 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Inabe.
Garibbo, de 26 años, que alcanzó su tercera victoria en la temporada, derrotó al español Benjamín Prades (VC Fukuoka) y al australiano Oscar Gallagher (Ccache x Bodywrap), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos suramericanos en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) ingresó en el 10° puesto, mientras que el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ocupó la casilla 34°, a más de 2 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Tommaso Dati (Team UKYO) mantuvo el liderato. Ahora, el segundo puesto lo ocupa el l español Benjamín Prades (VC Fukuoka) a 10 segundos del líder.
La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la disputa de la tercera etapa, una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en la villa de Ooshika, prefectura de Nagano.
Tour de Japón (2.2)
Resultados Etapa 2 | Inabe – Inabe (128 km)
|1
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|3:03:00
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|3
|Oscar Gallagher
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|4
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|5
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|m.t.
|7
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|8
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|m.t.
|9
|Simone Raccani
|Team UKYO
|m.t.
|10
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|m.t.
|34
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|2:14
Clasificación General Individual
|1
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|5:44:53
|2
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|0:10
|3
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|,,
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:31
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|,,
|6
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:36
|7
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|0:37
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|,,
|9
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:38
|10
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:42
|29
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|3:00
Ruta
Marlen Reusser regresa al Giro de Italia femenino comandando la nómina del Movistar Team
El equipo telefónico confirmó el bloque con el que afrontará el Giro de Italia femenino 2026, una de las grandes citas del calendario WorldTour, que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio con nueve etapas a través del norte de Italia.
La nueva edición arrancará con una etapa llana entre Cesenatico y Ravenna y finalizará en Saluzzo, tras un recorrido exigente que también incluye una cronoescalada individual y grandes jornadas de montaña, con el icónico Colle delle Finestre como uno de los puntos decisivos de la carrera.
El regreso de Marlen Reusser
Uno de los grandes focos estará puesto en la vuelta de Marlen Reusser a la ronda italiana tras superar la lesión que se produjo en el Tour de Flandes. La corredora suiza vuelve a la Corsa Rosa después de firmar una brillante actuación en la edición de 2025, donde finalizó segunda en la clasificación general y conquistó la victoria en la contrarreloj inaugural de Bérgamo, vistiendo además la maglia rosa.
El equipo llega además con Cat Ferguson en un excelente estado de forma. La británica continúa consolidándose como una de las grandes corredoras del pelotón internacional tras imponerse el pasado 13 de mayo en la Navarra Women’s Elite Classic, sumando una nueva victoria de prestigio a su temporada 2026.
Junto a ellas, la experiencia de la neerlandesa Mareille Meijer, la cubana Arlenis Sierra y la francesa Aude Biannic, además del talento de la italiana Francesca Barale y de la brasilera Tota Magalhaes, completan una formación equilibrada para afrontar, una de las grandes de la temporada.
El Giro d’Italia Women 2026 promete una edición especialmente exigente y en el que Movistar Team buscará volver a pelear por las posiciones de honor en la clasificación general y las victorias de etapa.
*Con Información Prensa Movistar Team