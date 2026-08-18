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Juan Felipe Rodríguez da el salto al WorldTour con EF Education-EasyPost y debutará en La Vuelta a España

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Juan Felipe Rodríguez fue confirmado por el equipo norteamericano como nuevo corredor de su equipo WorldTour y en la nómina de la Vuelta a España. (Foto © EF Pro Cycling)
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Agitado mercado de fichajes en los equipos World Tour; repasamos las primeras contrataciones para la temporada 2027

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El italiano Marco Frigo nueva contratación del UAE Team Emirates - XRG. (Foto © Israel - Premier Tech)
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Visma, Decathlon, Uno-X y otros equipos destapan sus cartas para La Vuelta a España 2026

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18 agosto, 2026

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El estadounidense Sepp Kuss, gran campeón de la Vuelta a España 2023, encabeza la nómina del Team Visma | Lease a Bike. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
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Movistar Team confirma su nómina para La Vuelta: Nairo Quintana queda fuera de la ronda española

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18 agosto, 2026

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El Movistar Team confirmó este martes la noticia adelantada el día de ayer por los principales diarios de España de la no inclusión de Nairo Quintana en la nómina del equipo para La Vuelta 2026 (Foto©MovistarTeam)
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