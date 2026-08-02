Juan Felipe Rodríguez, con grandes posibilidades de correr la Vuelta España tras dar el salto al World Tour

Después de su gran inicio de temporada con el equipo de desarrollo del EF Education – EasyPost, el joven talento Juan Felipe Rodríguez, que competirá en la máxima categoría con la escuadra estadounidense el resto de la temporada, cuenta con grandes posibilidades de ser convocado para la Vuelta a España 2026.

Según conoció la Revista Mundo Ciclístico, el escarabajo podría entrar en la lista para disputar la ronda española, la tercera grande de la temporada, luego de que el ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los máximos referentes del equipo, diera el visto bueno.

El campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, que tuvo un gran paso por el Team Sistecrédito, se perfila como una de las grandes estrellas del presente y futuro del ciclismo colombiano. Rodríguez tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en la escuadra World Tour tras su exitoso paso por el conjunto de categoría continental.

El corredor cundinamarqués será una de las nuevas apuestas del director deportivo del proyecto, Jonathan Vaughters, quien en los últimos años ha apostado por el talento de los suramericanos, especialmente el los colombianos tras el suceso de Rigoberto Urán y el aporte de Sergio Higuita y Esteban Chaves.