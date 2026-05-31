Ruta
Juan Felipe Rodríguez 4° en el Alpes Isere Tour tras lucirse en la etapa reina; Martín Santiago Herreño termina 16°
En una destacada actuación, Juan Felipe Rodríguez terminó cuarto en el Alpes Isere Tour, luego de disputarse cinco etapas en línea. El cundinamarqués, de 22 años, sigue cumpliendo un notable temporada, en su primer año con el equipo de desarrollo del EF Education.
La edición 35 de la carrera francesa que contó con la participación de 128 pedalistas, quedó en manos del belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo Team Visma | Lease a Bike. El podio lo completaron el danés Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) y el belga Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro colombiano en competencia, el bogotano Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) terminó en el puesto 16°, a más de 6 minutos del ganador de la carrera del calendario UCI.
En cuanto a la última etapa, la catalogada reina, la victoria se la llevó el escandivano Peter Øxenberg (INEOS Grenadiers Racing Academy) con un meritorio 4° lugar del colombiano Juan Felipe Rodríguez (EF Education-Aevolo).
Alpes Isère Tour (2.2)
Resultados Etapa 5 | Le Cheylas – Miribel-les-Échelles (152,2 km)
|1
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|4:19:39
|2
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:03
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|0:10
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:22
|6
|Zomermaand Jurgen
|Development Team Picnic PostNL
|0:38
|7
|Tolio Alex
|Bardiani CSF 7 Saber
|,,
|8
|Rowe Elliot
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:10
|9
|Mernik Sven Aleksander
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:15
|10
|O’Brien Finn
|Development Team Picnic PostNL
|4:45
|21
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|5:34
Clasificación General Final
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|17:36:29
|2
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:08
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:26
|4
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-Aevolo
|0:36
|5
|Rémi Arsac
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:46
|6
|Alex Tolio
|Bardiani-CSF 7 Saber
|1:03
|7
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|1:15
|8
|Elliot Rowe
|Team Visma | Lease a Bike Development
|2:24
|9
|Sven Mernik
|Team Visma | Lease a Bike Development
|4:51
|10
|David Haverdings
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|5:51
|16
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani-CSF 7 Saber
|6:13
Ruta
Elisa Balsamo gana el segundo duelo de sprinters en el Giro de Italia Femenino con Arlenis Sierra 6°
En un final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) se impuso al sprint en la segunda etapa del Giro de Italia femenino 2026 y se mantuvo como líder. La fracción de 156 kilómetros se disputó entre Roncade y Caorle.
Balsamo, cumplió con los pronósticos, aprovechándose de la ausencia de su máxima rival la neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), que fue expulsada de la competencia, después de que los comisarios detectaran que su bicicleta no cumplía con el peso mínimo exigido por la normativa de la UCI.
La italiana superó holgadamente en el embalaje a la irlandesa Lara Gillespie (UAE Team ADQ) y a su compatriota Chiara Consonni (CANYON//SRAM), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
La corredora cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en una meritoria 6° posición con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se reportó en la casilla 101°.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este lunes con la tercera etapa, de las nueve pactadas, que se disputará entre Bibione y Buja con 156 kilómetros de recorrido.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Roncade – Caorle (156 km)
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl – Trek
|3:57:49
|2
|Lara Gillespie
|UAE Team ADQ
|m.t.
|3
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Charlotte Kool
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|5
|Barbara Guarischi
|Team SD Worx – Protime
|m.t.
|6
|Arlenis Sierra
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Maggie Coles-Lyster
|Human Powered Health
|m.t.
|8
|Alessia Zambelli
|Top Girls Fassa Bortolo
|m.t.
|9
|Nienke Veenhoven
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|10
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|m.t.
Ruta
Milo De La Mare conquista la Gipuzkoa Klasikoa; David Morales el mejor colombiano
El joven pedalista británico Milo De La Mare (CAMS Majaco) conquistó la octava edición de la Gipuzkoa Klasikoa, carrera ciclística española adscrita al calendario UCI, que contó con dos días de competencia y tres jornadas.
Los puestos de honor de la carrera vasca los completaron el alemán Julian Kadrispahic (Cannibal – Victorious U19 Development Team) y el inglés Dexter Townsend (Harrogate Nova Race Team), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, David Morales (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) terminó en el puesto 27°, José Manuel Posada (CPS Professional Team) finalizó en la casilla 54° y Ricardo Cruz (Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team) se clasificó 76°.
En las ocho ediciones que se han disputado de la ‘Klasikoa’ figurán campeones de la talla de Carlos Rodriguez y Juan Ayuso. Colombia cuenta con un podio, el de Paulo Pantoja, tercero en 2021. España y Gran Bretaña, igualan en el historial de ganadores con dos triunfos, cada uno.
Gipuzkoa Klasikoa (2.1)
Resultados Etapa 2 | Egia – Egia (104 km)
|1
|Mark Ketteringham
|Harrogate Nova Race Team
|2:29:00
|2
|Jakob Resen
|Tscherning Cycling Academy
|0:04
|3
|Matthew Fletcher
|Harrogate Nova Race Team
|0:05
|4
|Pietro Solavaggione
|Cannibal – Victorious U19 Development Team
|0:05
|5
|Andreas Stenstrop
|Tscherning Cycling Academy
|0:05
|6
|Oliver Tregear
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|0:05
|7
|Loek Hovers
|Willebrord Wil Vooruit
|0:05
|8
|Milo De La Mare
|CAMS Majaco
|0:05
|9
|Marius Retho
|CREF Pays de la Loire
|,,
|10
|Guido Paladini
|CPS Professional Team
|,,
|11
|Heiberg Dige
|Tscherning Cycling Academy
|0:05
|12
|Julian Kadrispahic
|Cannibal – Victorious U19 Development Team
|0:05
|15
|David Morales
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|0:05
|40
|José Manuel Posada
|CPS Professional Team
|0:48
|72
|Ricardo Cruz
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|2:23
Clasificación General Final
|1
|Milo de la Mare
|CAMS Majaco
|4:29:01
|2
|Julian Kadrispahic
|Cannibal B Victorious
|0:08
|3
|Dexter Townsend
|Harrogate Nova Race Team
|0:13
|4
|Gus Dutton
|CAMS Majaco
|0:16
|5
|Loek Hovers
|WWV Hagens Berman-Jayco
|0:19
|6
|Pietro Solavaggione
|Cannibal B Victorious
|0:20
|7
|Matthew Fletcher
|Harrogate Nova Race Team
|0:21
|8
|Tom Gazeau
|CREF – TotalEnergies U19
|0:30
|9
|Maksym Shcherbatskyi
|Cannibal B Victorious
|0:35
|10
|Guido Paladini
|CPS Professional Team
|0:38
|27
|David Morales
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|2:36
|54
|José Manuel Posada
|CPS Professional Team
|6:07
|76
|Ricardo Cruz
|Gepla-Watersley R+D Road Cycling Team
|10:13
Ruta
Jerónimo Calderón confirmó su paso al equipo de desarrollo del Movistar Team para la próxima temporada
El joven pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, actual corredor del Team sistecredito, confirmó su paso al equipo de desarrollo de la escuadra telefónica, el Movistar Team Academy, para la próxima campaña.
El corredor paisa de 19 años, y quién está de gira en territorio europeo con su equipo, firmó un contrato de dos años con el conjunto español que compite en la categoría Continental. El vínculo entrará en vigencia a partir de la próxima temporada.
“Bastante contento con una noticia muy buena para mí, un sueño que lo he trabajo mucho y poco a poco se fue haciendo realidad. Tengo muchas palabras de agradecimiento con el Sistecredito”, dijo Calderón, en declaraciones recogidas por su equipo.
El oriundo de Copacabana, Antioquia, y una de las grandes promesas del ciclismo nacional, inició su incursión en el deporte a través del patinaje. Luego, se fue interesando en el ciclismo y en los Juegos Intercolegiados del Ministerio del Deporte empezó su proceso.
Calderón, que es el actual campeón nacional de la crono, terminó subcampeón en el Campeonato Panamericano de Ruta, en Montería al inicio del año y en la temporada pasada fue el mejor de la Vuelta del Porvenir ganando una etapa.