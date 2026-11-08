Connect with us

Ruta

Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Publicado

Hace 43 mins

el

El antioqueño Juan Esteban Sánchez, actual campeón panamericano júnior de la ruta se clasificó 7° en la prueba de fondo de Dakar 2026. (Foto Archivo © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira

Publicado

Hace 13 mins

el

8 noviembre, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses, gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur

Publicado

Hace 2 horas

el

8 noviembre, 2026

Por

El mexicano Isaac Del Toro ganó la quinta edición del Critérium de Singapur. (Foto © Tour de France)
Seguir leyendo

Ruta

Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

8 noviembre, 2026

Por

Arrancó el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © OIS / Will Palmer)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio