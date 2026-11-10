Juan Esteban Sánchez cerró su participación en Dakar 2026 con otro Diploma Olímpico en la contrarreloj

El ciclista antioqueño Juan Esteban Sánchez finalizó en el octavo lugar en la prueba de contrarreloj individual del ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras cronometrar un tiempo de 10 minutos y 35 segundos en el recorrido de 8,5 kilómetros.

Con esta actuación, el pedalista paisa de 17 años obtuvo su segundo Diploma Olímpico tras haber culminado séptimo en la prueba de ruta el pasado domingo en la máxima cita del deporte juvenil que se lleva a cabo en África.

La medalla de oro en el ejercicio al cronometro quedó en manos del eslovaco Timotej Michalik, mientras que el podio lo completaron el italiano Lorenzo Ceccarello con la presea de plata y el belga Daan Wilmsen con el bronce.

Para Wilmsen, este tercer puesto en la crono consolidó una destacada participación en suelo senegalés, sumándose a la presea dorada conseguida previamente en la prueba de ruta.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ciclismo de Ruta | Contrarreloj Masculina – Dakar (8,5 km)