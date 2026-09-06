Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio

El joven vallecaucano Juan Diego Quintero mostró un muy buen nivel a lo largo del Giro della Regione Friuli y luego de cuatro días de competencia, terminó subcampeón a 1:10 del ganador de la carrera italiana del calendario UCI, que cumplió su sexagésima segunda edición. Asimismo el colombiano fue el mejor joven y ganador de la montaña.

Los puestos de honor los completaron los italianos del equipo continental japonés Team UKYO, Nicolo Garibbo, quien terminó en los más alto del podio y Simone Raccani, en el tercer cajón.

Tal y como se esperaba, la cuarta y última etapa acabó en un sprint que dejó como vencedor al australiano Cameron Rogers (Netcompany INEOS Racing Academy), quien terminó ganando al sprint. La jornada final contó con un recorrido de 163,8 kilómetros entre Cervignano del Friuli y Brugnera.

La carrera italiana terminó siendo dominada por la escuadra nipona Team UKYO, que ganó dos, de las cuatro etapas en disputa, y además terminó con tres corredores en el top 5. El equipo de desarrollo del Netcompany INEOS fue su gran rival.

Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)

Resultados Etapa 4 | Cervignano del Friuli – Brugnera (163,8 km)

1 Cameron Rogers Netcompany INEOS Racing Academy 3:28:37 2 Thomas Capra Bahrain Victorious Development Team m.t. 3 Simone Buda Solme – Olmo – Arvedi m.t. 4 Yoshiki Terada Team UKYO m.t. 5 Lorenzo Magli Team Hopplà m.t. 6 Nicolo Arrighetti General Store – Essegibi – F.Lli Curia m.t. 7 Riccardo Fabbro UC Trevigiani – Energiapura Marchiol m.t. 8 Alessio Delle Vedove XDS Astana Development Team m.t. 9 Andrea Stefanelli Elite Fondations Cycling Team m.t. 10 Jan Sommer Team Hopplà m.t. 23 Jonathan Guatibonza Movistar Team Academy 0:09 29 Diego Pescador Movistar Team Academy 0:09 45 Juan Diego Quintero Netcompany INEOS Racing Academy 0:15

Clasificación General Final