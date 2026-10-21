Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing

El joven escarabajo Juan Camilo Charris se prepara para asumir el primer gran reto internacional de su prometedora carrera. Tras ganarse la atención por sus destacadas actuaciones a nivel local, el pedalista nacional ha sido confirmado para competir en la próxima edición de la Vuelta a Guatemala.

El ciclista de 18 años, quien venía defendiendo los colores del equipo LCM Bogotá – Ciclismo Capital, reforzará para esta competencia centroamericana a la escuadra estadounidense Momentum Racing – GCS – Quici. La formación norteamericana apostó por el talento del corredor bogotano con el objetivo de buscar protagonismo en las exigentes etapas de montaña que caracterizan a la ronda guatemalteca, un terreno ideal para las condiciones naturales del colombiano.

La inclusión de Charris en este plantel se produce luego de su consagración en la prestigiosa Vuelta de la Juventud 2026. El corredor firmó la hazaña más importante de su palmarés el pasado 26 de julio, cuando se coronó como el ganador de la séptima y última etapa de dicha carrera en un emocionante embalaje en Sopó. Aquella exhibición de coraje y potencia en los kilómetros finales llamó la atención de cazatalentos internacionales.

Con las expectativas altas, el pedalista juvenil buscará ratificar sus condiciones en territorio chapín y seguir los pasos de los grandes campeones de nuestro país que iniciaron su trayectoria en carreteras centroamericanas. La Vuelta a Guatemala se perfila como el escenario perfecto para que el talentoso escarabajo sume valiosos kilómetros de experiencia internacional y demuestre que está listo para competir al más alto nivel continental.