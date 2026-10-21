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Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing
El joven escarabajo Juan Camilo Charris se prepara para asumir el primer gran reto internacional de su prometedora carrera. Tras ganarse la atención por sus destacadas actuaciones a nivel local, el pedalista nacional ha sido confirmado para competir en la próxima edición de la Vuelta a Guatemala.
El ciclista de 18 años, quien venía defendiendo los colores del equipo LCM Bogotá – Ciclismo Capital, reforzará para esta competencia centroamericana a la escuadra estadounidense Momentum Racing – GCS – Quici. La formación norteamericana apostó por el talento del corredor bogotano con el objetivo de buscar protagonismo en las exigentes etapas de montaña que caracterizan a la ronda guatemalteca, un terreno ideal para las condiciones naturales del colombiano.
La inclusión de Charris en este plantel se produce luego de su consagración en la prestigiosa Vuelta de la Juventud 2026. El corredor firmó la hazaña más importante de su palmarés el pasado 26 de julio, cuando se coronó como el ganador de la séptima y última etapa de dicha carrera en un emocionante embalaje en Sopó. Aquella exhibición de coraje y potencia en los kilómetros finales llamó la atención de cazatalentos internacionales.
Con las expectativas altas, el pedalista juvenil buscará ratificar sus condiciones en territorio chapín y seguir los pasos de los grandes campeones de nuestro país que iniciaron su trayectoria en carreteras centroamericanas. La Vuelta a Guatemala se perfila como el escenario perfecto para que el talentoso escarabajo sume valiosos kilómetros de experiencia internacional y demuestre que está listo para competir al más alto nivel continental.
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Clásico RCN Sistecrédito 2026: Kevin Castillo gana la quinta etapa y le arrebata el liderato a Camilo Ardila
En un final a pura velocidad, Kevin Castillo (Orgullo Paisa) ganó la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, tras una imponente demostración de potencia. La jornada contó con un exigente recorrido de 171,3 kilómetros, disputado entre el municipio de Caicedonia y la ciudad de Cali.
Al corredor risaraldense lo escoltaron el boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness) y su compañero de equipo, el caldense Jhonatan Restrepo, quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.
El triunfo de Castillo no solo significó la gloria del día, sino que también se puso líder. Con esta victoria, el ‘Cafeterito’ le arrebató el liderato general al tolimense Camilo Ardila (NU Colombia), consolidándose como el nuevo dueño de la camiseta amarilla.
“Contento por lo obtenido hoy, mis compañeros hicieron un trabajo increíble y rematar de esta forma me da mucha alegría y me mueve el corazón. En el ciclismo siempre hay revancha y hoy me tocó a mí. Contento de coger el liderato”, afirmó emocionado el nuevo líder al finalizar la etapa, destacando el esfuerzo colectivo de su equipo.
La tradicional competencia, conocida popularmente en el país como el ‘Duelo de Titanes’, continuará las emociones este jueves con la disputa de la sexta etapa. Los ciclistas se enfrentarán a un extenso y desgastador trazado de 225,2 kilómetros entre las localidades de Palmira y Anserma, un terreno propicio para que los favoritos midan sus fuerzas en la lucha por el título.
Clásico RCN Sistecrédito 2026
Resultados Etapa 5 | Caicedonia › Cali (171,3 km)
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|3:55:19
|2
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|m.t.
|6
|David González
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|7
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|m.t.
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|m.t.
|9
|Juan David Bernal
|Aguardiente Néctar -Cundinamarca
|m.t.
|10
|Michael Moreno
|EBSA
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|17:58:06
|2
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:12
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:21
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:35
|5
|Wilson Peña
|Team Sistecrédito
|0:39
|6
|Sergio Luis Henao
|Nu Colombia
|1:03
|7
|Jaider Muñoz
|Team Sistecrédito
|1:50
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|3:59
|9
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Sportfitness
|3:59
|10
|Edgar Andrés Pinzón
|Team Boyacá es para Vivirla
|4:58
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Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost
El gran escalador colombiano Iván Ramiro Sosa asumirá un nuevo reto en su trayectoria deportiva al regresar a la máxima categoría del ciclismo mundial de la mano del equipo estadounidense EF Education-EasyPost. El corredor de 28 años, que pasó por el Ineos y el Movistar, manifestó su motivación por este nuevo paso en su carrera, donde espera retomar la senda victoriosa.
“Me motiva mucho poder reincorporarme al WorldTour y saber que contaré con el apoyo de mis nuevos compañeros para ganar carreras. Eso es lo que yo quiero y, creo, lo que también quiere el equipo”, dijo Sosa, en declaraciones recogidas por su nueva escuadra.
El palmarés del escarabajo incluye triunfos en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, el Tour de Langkawi, el Tour de la Provence y la Vuelta a Asturias. Asimismo, ha sumado victorias de etapa en esas mismas competencias a lo largo de su trayectoria profesional.
Durante la presente temporada, Sosa se impuso en la tercera etapa del Tour de Turquía, reafirmando su nivel competitivo. Adicionalmente, logró el segundo puesto en el campeonato nacional, en el Tour de Turquía y en la Mercan Tour Classic.
“He escuchado cosas estupendas sobre el EF Education-EasyPost. Estoy convencido de que, trabajando junto a todos los que forman parte del equipo, lograremos grandes cosas y viviremos muchos momentos felices, muchas victorias a lo largo del camino; al fin y al cabo, de eso se trata, ¿no?, de intentar disfrutar”, concluyó Sosa.
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Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional
Luego de 17 años de historia y glorias, Nairo Quintana se despidió del ciclismo profesional. El boyacense, ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), puso punto final a su gran trayectoria deportiva en una emotiva despedida en Cartagena, en donde se realizó su gran fondo.
El escarabajo, de 36 años, puso fin a su carrera como ciclista, un camino marcado por grandes victorias con actuaciones históricas en las ‘Grandes Vueltas’, que incluyen podios y triunfos de etapa.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a Nairoman, repasando algunos de los mejores momentos de su formidable trayectoria en el Colombia es Pasión, el Movistar y el Arkea.
Campeón del Tour de l’Avenir 2010 con dos victorias de etapa
Ganador de la Vuelta al País Vasco 2013 más una victoria de etapa
Segundo en el Tour de Francia 2013, más 1 etapa, clasificación de la montaña y mejor joven
Gran campeón del Giro de Italia 2014
Vencedor de la Tirreno-Adriático en dos ocasiones 2015 y 2017
Campeón de la Vuelta a Cataluña 2016
Ganador del Tour de Romandía 2016, sumado a una victoria de etapa
Campeón de la Vuelta a España 2016, más una etapa y la clasificación de la combinada
Vencedor del Tour de La Provence, en dos oportunidades 2020 y 2022
Nairo Quintana este año se consagró campeón de la Vuelta a Asturias 2026