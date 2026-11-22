El bicicrosista bogotano Juan Camilo Caicedo se consagró este sábado como el nuevo campeón panamericano de BMX Freestyle tras una brillante presentación en Santiago de Chile. Con una rutina sólida y de alto nivel técnico, el deportista capitalino alcanzó lo más alto del podio continental en la rama masculina, consolidando una jornada histórica para el ciclismo urbano de Colombia.

El camino hacia la medalla de oro estuvo marcado por una notable progresión competitiva durante el certamen. Luego de ubicarse en la segunda posición durante la ronda clasificatoria, Caicedo ejecutó una ronda decisiva impecable en la gran final, logrando una calificación de 93 puntos que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.



Juan Camilo Caicedo, nuevo campeón panamericano del BMX Freestyle. (Foto © Panam Sports)

El dominio colombiano en la pista chilena se vio reafirmado con la destacada actuación de Sebastián Cuéllar, quien aseguró la medalla de plata y el subcampeonato continental al registrar 89.67 unidades. Por su parte, el peruano Job Montañez completó el cuadro de honor tras adjudicarse la presea de bronce con un puntaje final de 89.03.

Este doblete en el podio masculino ratifica el excelente momento que atraviesa el BMX Freestyle colombiano en el ámbito internacional, sumando puntos clave en el ciclo competitivo y proyectando a sus principales figuras de cara a los próximos retos del calendario mundial.