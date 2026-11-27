En el departamento de Santander se llevó a cabo la primera etapa en línea de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y los de Boyacá siguen dominando con Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), quien se mantuvo como líder tras llegar segundo.

En el trazado de 51 kilómetros, el mejor fue el boyacense Juan Camilo Aponte (Team Boyacá es para Vivirla), quien le ganó el duelo al líder de la carrera su paisano Edwin Fernando Gómez.



Edwin Fernando Gómez, líder de la Vuelta del Futuro 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la clasificación general, la primera posición siguió en manos de Edwin Fernando Gómez (Boyacá Minera El Morro), quien se defendió de gran forma para seguir firme en el liderato.

La carrera, considerada la principal plataforma de proyección para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano, continuará este sábado con la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 61 kilómetros entre los municipios de Oiba y Curití.