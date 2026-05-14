Josh Burnett se consagra campeón del Tour de Azerbaiyán con Eric Fagúndez 4° y Santiago Umba 7°

La séptima edición del Tour de Azerbaiyán quedó en manos de Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), quien le arrebató el liderato al kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) en la jornada final. El neozelandés, de 25 años ganó la última etapa, disputada entre las ciudades de Tartar y Khankendi con un recorrido de 181,5 kilómetros.

Los puestos de honor del giro azerbaiyano los completaron el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) y el suizo Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor suramericano en la carrera del calendario UCI fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH), quien terminó en una meritoria 4° posición a tan solo 14 segundos del nuevo campeón.

Con relación a los colombianos, Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) fue el más destacado de los nuestros, en el 7° puesto a 22 segundos de Burnett, mientras que Diego Camargo fue el mejor del equipo Team Medellín-EPM, ocupando la casilla 16°.

Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)

Resutados Etapa 5 | Tartar – Khankendi (181,5 km)

1 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 4:16:35 2 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:12 3 Eric Fagundez Burgos Burpellet BH 0:12 4 Alessio Martinelli Bardiani-CSF 7 Saber 0:12 5 Santiago Umba Solution Tech-NIPPO-Rali 0:12 6 Gianni Marchand Tarteletto-Isorex 0:12 7 Luca Covili Bardiani-CSF 7 Saber 0:12 8 Alex Tolio Bardiani-CSF 7 Saber 0:12 9 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:12 10 Diego Uriarte Equipo Kern Pharma 0:12

16 Diego Camargo Team Medellín – EPM 0:38 22 David González Team Medellín – EPM 1:33 43 Brayan Sánchez Team Medellín – EPM 5:22 60 Daniel Méndez Team Medellín – EPM 8:28 81 Walter Vargas Team Medellín – EPM 14:37

Clasificación General Final

1 Josh Burnett Burgos Burpellet BH 19:06:43 2 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:03 3 Alexandre Balmer Solution Tech NIPPO Rali 0:07 4 Eric Antonio Fagúndez Burgos Burpellet BH 0:14 5 Luca Covili Bardiani CSF 7 Saber 0:22 6 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:22 7 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:22 8 Diego Uriarte Equipo Kern Pharma 0:22 9 Alessio Martinelli Bardiani CSF 7 Saber 0:22 10 Carlos García Pierna Burgos Burpellet BH 0:22