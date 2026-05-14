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Josh Burnett se consagra campeón del Tour de Azerbaiyán con Eric Fagúndez 4° y Santiago Umba 7°

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Hace 1 hora

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El neozelandés Josh Burnett ganó la última etapa del Tour de Azerbaiyán y se consagró campeón. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)
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Matthew Brennan repite la dosis y se queda con el segundo capítulo de la Flecha del Sur

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Pedro Sequera sale victorioso en el inicio de la Vuelta Ciclística a Barinitas

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Gregory Guevara, Pedro Sequera y Luis Gómez, en el podio de la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Barinitas 2026. (Foto © Vuelta Barinitas)
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