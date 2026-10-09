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Ruta

José Misael Urián sigue liderando la sexagésima tercera edición de la Vuelta a Venezuela

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El boyacense José Misael Urián mantuvo el liderato de la Vuelta a Venezuela 2026. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)
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Miguel Ángel Vanegas se consagró campeón de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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