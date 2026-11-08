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Ruta

José Manuel Posada se consagra campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026; Miguel Ángel Vanegas gana la etapa final

Publicado

Hace 8 mins

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José Manuel Posada se coronó campeón de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Tour Femenino Sistecrédito 2026: Jessenia Meneses se corona campeona y Diana Peñuela triunfa en Palmira

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La antioqueña Jessenia Meneses, gran campeona del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez, actual campeón panamericano júnior de la ruta se clasificó 7° en la prueba de fondo de Dakar 2026. (Foto Archivo © RMC)
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Isaac Del Toro supera a Paul Seixas en un cerrado duelo y gana el Critérium del Tour de Francia en Singapur

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8 noviembre, 2026

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El mexicano Isaac Del Toro ganó la quinta edición del Critérium de Singapur. (Foto © Tour de France)
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