José Manuel Posada, campeón junior de la crono individual en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

El antioqueño José Manuel Posada, del CPS Profesional Team, campeón nacional de la categoría junior. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Brandon Rivera es profeta en su tierra y se cuelga el oro en la CRI del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 4 mins

el

5 febrero, 2026

Por

El zipquireño Brandon Rivera, nuevo campeón nacional de la crono. (Foto © RMC)
Ruta

Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026: Diana Peñuela tricampeona de la crono

Publicado

Hace 1 hora

el

5 febrero, 2026

Por

La caldense Diana Peñuela, tricampeona nacional de la crono. (Foto © Team Sistecrédito)
Ruta

Estefanía castillo cumple con los pronósticos y se consagra campeona nacional juvenil de la contrarreloj

Publicado

Hace 3 horas

el

5 febrero, 2026

Por

Estefania Castillo, del Team Sistecrédito, nueva campeona nacional de la contrarreloj en la categoría junior damas. (Foto © Team Sistecrédito)
