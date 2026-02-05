José Manuel Posada, campeón junior de la crono individual en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026

¡Intratable! El antioqueño José Manuel Posada (CPS Professional Team) se proclamó campeón de la contrarreloj individual en la categoría junior en los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, después de recorrer 26 kilómetros en Zipaquirá.

El corredor paisa de 17 años, que se formó en una de las mejores canteras de ciclismo del país, el Team Sistecrédito, firmó el triunfo a una velocidad media de 50,43 km/hora y ratificó su condición de especialista al cronómetro entre los juveniles.

Posada estuvo acompañado en el podio por Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito), quien terminó 2° a 34 segundos y por Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) que concluyó 3° a 40 segundos.

Los pedalistas juveniles volverán a la acción este viernes con la prueba de fondo que se disputará en la Pista del Autódromo Tocancipá, donde los pedalistas completarán 81 kilómetros kilómetros.

Podio CRI Varones Junior

🏆 José Manuel Posada (CPS Professional Team) 31:03

🥈 Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) 31:37 (+0:34)

🥉 Juan Esteban Canchón (Ciclistica Trevigliese AS) 31:43 (+0:40)

