José Manuel Díaz conquista la Clásica Terres de l’Ebre con Iván Ramiro Sosa 5° y Sergio Chumil 7°

En un final picando hacia arriba, José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) se quedó con el triunfo en la tercera edición de la Clásica Terres de l’Ebre, prueba de un día, disputada sobre 175,5 kilómetros con inicio en Alcanar y llegada Paüls.

El corredor español salió victorioso por delante de sus compatriotas Jon Agirre (Euskaltel – Euskadi) y Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), quienes hicieron el segundo y tercer puesto, completando el podio de la novel clásica española.



Iván Ramiro Sosa terminó 5° en la Clásica Terres de l’Ebre 2026. (Foto Kern Pharma © Sprint Cycling)

La tercera versión de esta carrera tuvo al colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) como el mejor latinoamericano en el top 5 a tan solo cinco segundos del ganador, mientras que el guatemalteco Sergio Chumil (Burgos Burpellet BH) ingresó en la 7° posición a siete segundos de Díaz.

La fuga del día la animaron el español Xavier Cañellas (Selección de España) y los estadounidenses Kade Kreikemeier (Meridian Racing p/b de la Uz) y Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), pero todos fueron neutralizados antes de afrontar la subida final.

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Resultados Clàssica Terres de l’Ebre (1.1)

Alcanar – Paüls (175,5 km)