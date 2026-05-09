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Pista

Jornada de récords para los jóvenes pisteros colombianos en el Panamericano Junior Xalapa 2026

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La velocista antioqueña Manuela Loaiza, campeona panamericana del kilómetro con nuevo récord mundial. (Foto © FCC)
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El maderamen del nuevo Velódromo de Mosquera, prácticamente listo

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Así luce la pista de madera del nuevo Velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
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Actuación dorada para el ciclismo de pista colombiano en el Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026

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7 mayo, 2026

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Claudio Gutiérrez, Juan Esteban Sánchez, Brandon Abundez, en el podio de la eliminación. (Foto © FCC)
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Panamericano Junior de Ciclismo de Pista 2026: Colombia continúa líder tras la segunda jornada

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6 mayo, 2026

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La antioqueña Salomé Vargas se colgó el bronce en el Scratch Femenino. (Foto © FCC)
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