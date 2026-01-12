Jorge Abreu se lleva la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira en Mérida con Brandon Vega 3° qué se acerca al podio

Una gran batalla se vivió en la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026, que dejó como ganador a Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga). El venezolano se llevó la victoria, luego de recorrer 162,9 kilómetros entre La Fría y Mérida, que terminó en terreno montañoso.

El corredor de 35 años fue el más fuerte en el asenso final para llevarse un gran triunfo, por delante de su compatriota Diego Méndez (Lotería del Táchira) y del colombiano Brandon Vega (GW Erco SportFitness), segundo y tercero respectivamente.

La cuarta jornada comenzó con un tramo ondulado, aprovechado por once corredores para conformar la fuga, conformada por el boliviano Eduardo Moyata (Pío Rico Cycling Team); los mexicanos Miguel Arroyo (Arenas Tlax-Mex), Gabriel Ramírez (Arenas Tlax-Mex) y Marcos Orozco (Arenas Tlax-Mex) y los venezolano Arlex Méndez (Alicanto Consulting G Kino Tachira), Luis Gómez (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), Neftalí Jiménez (Produgar – Gobierno de Miranda), Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida), José Ángel Aragoza (Politachira Heidy Lee Sport) y Nelson Pérez (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) y Shair Sleider Jaime (Alicanto Consulting G Kino Táchira).

El grupo del líder le dio libertad a la escapada y rápidamente los onces fugados alcanzaron una buena ventaja, que rondó los ocho minutos, pero cuando llegó la montaña la fuga empezó a a fraccionarse y a ceder tiempo poco a poco.

Comenzando el ascenso, el colombiano Yonatan Castro (GW Erco SportFitness), saltó del pelotón, sin embargo con el fuerte ritmo impuesto por el pelotón le dieron captura rápidamente.

Los tramos más duros del circuito final con rumbo a la Plaza de Bolívar de Mérida, resultaron cruciales para definir la carrera, que dejó como vencedor a Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).

En cuanto a la clasificación general, el venezolano Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up), que se enfundó el maillot amarillo de líder tras conseguir la victoria en la segunda etapa, mantuvo la primera posición. Lo escolta su compatriota Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).

La ronda tachirense continuará este martes con la quinta etapa, un circuito ondulado en la ciudad de Mérida de 120,9 kilómetros que terminará en ascenso.

Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)

Resultados 4 Etapa | La Fria – Mérida (162,9 km)

1 Jorge Abreu Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 4:22:04 2 Diego Méndez Lotería del Táchira Servitel ,, 3 Brandon Vega GW Erco SportFitness 0:37 4 Marcos Orozco Arenas Tlax-Mex ,, 5 Enmanuel Viloria Team Fam Birdman Level Up ,, 6 Winston Maestre Lotería del Táchira Servitel 0:45 7 Carlos Gálviz Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte ,, 8 Gusneiver Gil Team Fam Birdman Level Up 1:06 9 Alexander Gil GW Erco SportFitness 1:38 10 Manuel Medina Lotería del Táchira Servitel ,, 11 Jesús Goyo Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga 2:01 12 Anderson Paredes Selección de Venezuela 2:10 13 Brayan Obando GW Erco SportFitness ,, 14 Alexander Villasmil Gobierno de Mérida 2:23 15 Jeison Rujano Gobierno de Mérida 2:34

Clasificación General Individual