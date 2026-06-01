Ruta
Jordi Meeus gana la primera etapa del Tour de Valonia 2026 con destaque en la fuga de Samuel Flórez
En una final para velocistas, el belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) fue el más rápido en la definición y salió victorioso en la primera etapa del Tour de Valonia 2026 tras imponerse en un reñido sprint picando ligeramente hacia arriba. El mejor latinoamericano fue el mexicano David Cadena (Team Storck – MRW Bau) en el puesto 27° con el mismo tiempo del ganador.
En la jornada inaugural de 180 kilómetros, disputada entre las localidades de Manage y Lobbes, Meeus superó en el embalaje al danés Anders Foldager (Team Jayco-AlUla) y al alemán Kim Heiduk (Netcompany Ineos), quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente en la línea de meta.
La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien estuvo acompañado de los belgas Dries De Bondt (Team Jayco-AlUla) y Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), pero a falta de veinte kilómetros para la conclusión los tres aventureros fueron neutralizados por el pelotón.
La carrera belga continuará este martes con la segunda etapa, de las cinco pactadas, que se disputará entre Jodoigne y Libramont-Chevigny con un recorrido ondulado de 192,1 kilómetros.
Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Manage – Lobbes (180,7 km)
|1
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:13:32
|2
|Anders Foldager
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|3
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|4
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|5
|Milan Menten
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|6
|Liam Slock
|Lotto-Intermarché
|+ 00
|7
|Joppe Heremans
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|8
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|9
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|m.t.
|10
|Carlos Canal
|Movistar Team
|m.t.
|27
|David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|102
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:08
|116
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team
|10:29
Ruta
Cuatro excampeonas se darán cita en la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026; listado oficial de inscritas
La élite del ciclismo colombiano femenino y 35 pedalistas extranjeras se darán cita en territorio colombiano para las seis etapas de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se ha convertido en una de las carreras más relevantes para las damas a nivel latinoamericano.
El pelotón de la ronda nacional estará formado por 23 equipos para un total de 141 corredoras. Esta nueva edición de la carrera por etapas más importante del calendario colombiano en la rama femenina tendrá la participación de deportistas de 11 países.
Serán 72 pedalistas en la categoría élite y 69 Sub-23 las que participarán en la carrera que hace parte del calendario UCI en la categoría 2.2. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las cuatro excampeonas de la ronda colombiana y el listado completo de inscritas.
Diana Carolina Peñuela, bicampeona (2022-2025)
Lilibeth Chacón, tres veces campeona (2021, 2023 y 2024)
Myriam Núñez, campeona en 2020
Aranza Villalón, campeona en 2019
Ruta
Giro de Italia Femenino: Elisa Balsamo repite la dosis por tercera vez y sigue sin soltar la ‘Maglia Rosa’
En otro final a pura velocidad, la italiana Elisa Balsamo repitió la dosis por tercera vez y ganó la tercera etapa del Giro de Italia Femenino, jornada que partió de Bibione y arribó en Buja con una distancia de 156 kilómetros.
“Mi objetivo hoy era conservar la maglia rosa, así que volver a ganar es algo increíble. Fue un día muy duro, pero el equipo, una vez más, hizo un trabajo excepcional. Había reconocido esta etapa con antelación, conocía muy bien el final y estaba preparada”, dijo Balsamo tras finalizar la jornada.
La sprinter del Lidl – Trek, superó holgadamente en el embalaje final a la estadounidense Lily Williams (Human Powered Health) y a la neerlandesa Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime), que ocuparon la segunda y tercera casilla.
En cuanto a la única suramericana en competencia, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) se reportó en el puesto 32° con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que la cubana Arlenis Sierra (Movistar Team) ingresó a la meta en la casilla 89° a más de 6 minutos de la ganadora.
La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este martes con la cuarta etapa, de las nueve pactadas, una contrarreloj individual de 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal.
Giro d’Italia Women (2.WWT)
Resultados Etapa 3 | Bibione – Buja (156 km)
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|3:43:43
|2
|Lily Williams
|Human Powered Health
|m.t.
|3
|Femke Gerritse
|Team SD Worx-Protime
|m.t.
|4
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|m.t.
|5
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|m.t.
|6
|Pfeiffer Georgi
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|7
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|m.t.
|8
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|m.t.
|9
|Cecilie Ludwig
|CANYON//SRAM
|m.t.
|10
|Emilie Morier
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Elisa Balsamo
|Lidl-Trek
|10:59:24
|2
|Lily Williams
|Human Powered Health
|0:24
|3
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team ADQ
|0:30
|4
|Margaux Vigié
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|5
|Célia Gery
|FDJ United-SUEZ
|0:30
|6
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:30
|7
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|0:30
|8
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|0:30
|9
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|0:30
|10
|Lauren Dickson
|FDJ United-SUEZ
|0:30
Ruta
Presentado el equipo profesional femenino de ciclismo de Bogotá 2026; la Vuelta a Colombia el primer gran reto
En la capital del país fue presentado el equipo profesional femenino de ciclismo de Bogotá 2026, una apuesta del IDRD para fortalecer el alto rendimiento femenino, ampliar las oportunidades competitivas y seguir proyectando el talento de las deportistas capitalinas en el ámbito nacional.
Con el respaldo de la Lotería de Bogotá y el acompañamiento de la liga de ciclismo bogotana, siete deportistas asumirán una temporada llena de retos, representando a la ciudad con compromiso, disciplina y orgullo.
La nómina, que estará bajo la dirección de Rocío Parrado, la integran Paula Andrea Ossa, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos París 2024, además de Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar, Valentina Molano, Mariana Cárdenas, Valentina Quintero y Laura Estefanía Sanguino.
Durante 2026, el equipo enfrentará importantes desafíos con la Vuelta a Colombia, como primer gran examen y luego con la Vuelta a Boyacá y el Tour Femenino, competencias fundamentales del calendario nacional que les permitirán seguir demostrando su talento y preparación.
Más que un equipo, este proyecto impulsa el crecimiento del deporte femenino y posiciona a Bogotá como una ciudad que cree en sus mujeres, respalda su talento y promueve referentes que inspiran a las nuevas generaciones.
*Con Información Prensa IDRD