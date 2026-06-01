Jordi Meeus gana la primera etapa del Tour de Valonia 2026 con destaque en la fuga de Samuel Flórez

En una final para velocistas, el belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) fue el más rápido en la definición y salió victorioso en la primera etapa del Tour de Valonia 2026 tras imponerse en un reñido sprint picando ligeramente hacia arriba. El mejor latinoamericano fue el mexicano David Cadena (Team Storck – MRW Bau) en el puesto 27° con el mismo tiempo del ganador.

En la jornada inaugural de 180 kilómetros, disputada entre las localidades de Manage y Lobbes, Meeus superó en el embalaje al danés Anders Foldager (Team Jayco-AlUla) y al alemán Kim Heiduk (Netcompany Ineos), quienes finalizaron segundo y tercero respectivamente en la línea de meta.



Dries De Bondt, Samuel Flórez y Jarno Bellens, protagonistas de la fuga del día en el Tour de valonia 2026. (Foto © GreenEDGE Cycling)

La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien estuvo acompañado de los belgas Dries De Bondt (Team Jayco-AlUla) y Jarno Bellens (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), pero a falta de veinte kilómetros para la conclusión los tres aventureros fueron neutralizados por el pelotón.

La carrera belga continuará este martes con la segunda etapa, de las cinco pactadas, que se disputará entre Jodoigne y Libramont-Chevigny con un recorrido ondulado de 192,1 kilómetros.

Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Manage – Lobbes (180,7 km)