Jordi Meeus es profeta en su tierra y gana al sprint la edición 58 de la Clásica Ename Samyn

El belga Jordi Meeus salió victorioso en la edición 58 de la Clásica Ename Samyn, prueba del calendario europeo que no contó participación colombiana, que se disputó entre Quaregnon y Dour con un recorrido de 203,8 kilometros.

El velocista del Red Bull Bora Hansgrohe se llevó el triunfo tras 4 horas, 24 minutos y 42 segundos. El podio lo completaron su compatriota Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) y el francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team), segundo y tercero respectivamente.

El gran protagonista de la competencia fue el noruego Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike), sin embargo su aventura acabó en el último kilómetro, cuando fue absorbido por el grueso del pelotón.

Meeus, de 27 años, sucedió en el palmarés de la clásica belga nada menos que al neerlandés Mathieu van der Poel, ganador del año pasado y que este año no participó.

Resultados Ename Samyn Classic (1.1)

Quaregnon – Dour (203,8 km)