Ruta

Jordi Meeus es profeta en su tierra y gana al sprint la edición 58 de la Clásica Ename Samyn

Publicado

Hace 5 horas

el

El sprinter belga Jordi Meeus ganó la clasica la Clásica Ename Samyn 2026. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
Ruta

Egan Bernal distinguido entre los mejores deportistas del mundo; nominado en los prestigiosos Premios Laureus

Publicado

Hace 2 horas

el

3 marzo, 2026

Por

El pedalista zipaquireño Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)
Ruta

El boyacense Santiago Umba inicia oficialmente su temporada competitiva europea en territorio italiano

Publicado

Hace 6 horas

el

3 marzo, 2026

Por

El arcabuqueño Santiago Umba se estrena en Europa con el equipo italiano Solution Tech–Nippo–Rali. (Foto © Solution Tech–Nippo–Rali)
Ruta

Casanare será la sede de la Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026

Publicado

Hace 11 horas

el

3 marzo, 2026

Por

César Ortiz Zorro, Rubiel Vargas Pinto y Rubén Darío Galeano, en reunión sostenida en Yopal. (Foto © FCC)
