Jordan Parra se une a las filas del equipo estadounidense Foundation Cycling New York City

El experimentado ciclista bogotano Jordan Parra continuará su carrera profesional en Estados Unidos. El sprinter colombiano fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo estadounidense Foundation Cycling con sede en Nueva York.

“Nuevo corredor. ¿Rápido? Sí. ¿Tranquilo bajo presión? Más o menos. ¿Listo para sufrir? Sin duda. Bienvenido Jordan Parra, así arranca el 2026”, escribió la formación estadounidense en sus redes sociales, comunicando la llegada del velocista nacional.

El corredor de 31 años seguirá pedaleando en territorio norteamericano y correrá al lado de su compatriota Bryan Gómez. En la temporada pasada hizo parte del BKR Cycling Team y en 2024 formó parte del Reign Storm Racing.

El pedalista capitalino, que también se ha destacado en la modalidad de la pista, donde este año fue subcampeón panamericano en la prueba de la madison, junto a Juan Esteban Arango, tuvo un destacado paso por el extinto equipo Manzana Postobón entre 2018 y 2019.



Jordan Parra se destacó en el Team Manzana Postobón. (Foto © Team Manzana Postobon 2019)

Trayectoria

2025 – BKR Cycling Team (CLUB)

2024 – Reign Storm Racing (CLUB)

2023 – Supergiros – ALC Manizales (CLUB)

2019 – Manzana Postobón (PCT)

2018 – Manzana Postobón (PCT)

2017 – EPM

2015 – GM Cycling Team (CT)