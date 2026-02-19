Jonathan Milan gana al sprint la cuarta etapa del UAE Tour con Juan Sebastián Molano 15°

En un nuevo final para velocistas, Jonathan Milan (Lidl Trek) ganó con lo justo la cuarta etapa del UAE Tour 2026. El italiano se reencontró con la victoria, luego de recorrer de 182 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Fujairah.

El sprinter italiano, que alcanzó su tercera victoria de la temporada, superó al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y a su hermano Matteo Milan (Groupama – FDJ United), quienes llegaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano del día fue el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), ocupando el puesto 15°.



Jonathan Milan, ganador de la cuarta etapa del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

En la clasificación general individual todo siguió igual con el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) al comando, aventajando por 21 segundos al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completa el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).

La carrera de los Emiratos Árabes continuará este viernes con la disputa de la quinta etapa, otra jornada llana de 166 kilómetros en Dubái, que no incluye pasos montañosos.

UAE Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Fujairah – Fujairah (182 km)

1 Jonathan Milan Lidl – Trek 4:03:06 2 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 3 Matteo Milan Groupama – FDJ United m.t. 4 Gerben Thijssen Alpecin-Premier Tech m.t. 5 Robin Froidevaux Tudor Pro Cycling Team m.t. 6 Matteo Malucelli XDS Astana Team m.t. 7 Steffen De Schuyteneer Lotto Intermarché m.t. 8 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t. 9 Sam Welsford INEOS Grenadiers m.t. 10 Emmanuel Houcou Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 11 Alberto Dainese Soudal Quick-Step m.t. 12 Ben Swift INEOS Grenadiers m.t. 13 Cees Bol Decathlon CMA CGM Team m.t. 14 Pier-André Côté NSN Cycling Team m.t. 15 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG m.t. 24 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 59 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 73 Nairo Quintana Movistar Team m.t.



Antonio Tiberi, el líder del UAE Tour 2026. (Foto © UAE Tour)

Clasificación General Individual