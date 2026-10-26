Jonathan Caicedo sigue líder Tour de Guizhou 2026 tras la penúltima etapa

El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del Wheeltop Rotor Chengdu, sigue líder del Tour de Guizhou 2026, luego de defender el liderato en la octava y penúltima etapa de la carrera china.

Caicedo, de 33 años, que el próximo año correrá con el equipo español Burgos Burpellet BH, mantuvo la cómoda ventaja que lo tiene primero la clasificación general , superando a sus compañeros de equipo, los rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov.

La penúltima fracción quedó en manos del ruso Iván Bortnik (Pingtan International Tourism Island Cycling Team), quien le ganó en el embalaje a su compatriota Aleksandr Bereznyak (Wheeltop Rotor Chengdu Team).

La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este martes con la novena etapa, que tendrá una distancia de 133 kilómetros y se disputará por los alrededores de la ciudad Zunyi, donde conoceremos al sucesor del belga Rutger Wouters, campeón de la primera edición.

Tour de Guizhou 2026

Resultados Etapa 8 | Tongren › Taiping Xiang (167 km)