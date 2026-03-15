Jonas Vingegaard suma la París-Niza a su palmarés; Daniel Felipe Martínez defiende con gallardía su segundo puesto

Gran demostración del escandinavo Jonas Vingegaard (Jonas Vingegaard) en la última etapa de la París-Niza 2026. El pedalista danés logró entrar 2° en la jornada final para sumar a su extenso palmarés la carrera francesa.

El dos veces ganador del Tour de Francia, ratificó su liderato en la octava y última etapa, una jornada ondulada de 129,2 kilómetros, disputada en los alrededores de la ciudad de Niza, ganada por el francés Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). Tercero se reportó el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team).

Por otro lado, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) logró defender con gallardía su segundo puesto de la general tras sufrir una dura caída durante la jornada final. El podio de la prestigiosa ‘Carrera del Sol’ lo completó el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), ubicándose en el tercer puesto, mientras que Harold Tejada terminó cerrando el top 10.

Vingegaard, sucedió a su compañero de equipo, el estadounidense Matteo Jorgenson, campeón de las últimas dos ediciones. En el caso de Colombia los escarabajos completaron ocho podios en la carrera francesa tras los conseguidos por Santiago Botero, Nairo Quintana, Egan Bernal, Carlos ‘El Bananito’ Betancur, Sergio Luis Henao y Sergio Higuita.



Lenny Martinez ganó la última etapa de la París-Niza 2026. (Foto © Paris-Nice)

Paris-Nice (2.UWT)

Resultados Etapa 8 | Nice – Nice (129,2 km)

1 Lenny Martinez Bahrain Victorious 3:06:43 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Harold Tejada XDS Astana Team 0:07 4 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 0:07 5 Alex Baudin EF Education-EasyPost 0:07 6 Georg Steinhauser EF Education-EasyPost 0:07 7 Ion Izagirre Cofidis 0:07 8 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:07 9 Nicolás Vinokurov XDS Astana Team 0:44 10 Marc Soler UAE Team Emirates-XRG 0:44 20 Daniel Felipe Martínez Red Bull-BORA-hansgrohe 0:51 81 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 15:20

Clasificación General Individual