Jonas Vingegaard se corona campeón de la Volta a Catalunya; Richard Carapaz el mejor latinoamericano

El dos veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), sorteó sin dificultades el circuito de Montjuïc (Barcelona) y se proclamó ganador de la edición 105 de la Volta a Catalunya, que terminó con un triunfo de etapa del australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team), en un luchado sprint reducido.

A sus 29 años, el formidable rutero escandinavo ha sumado la ronda catalana a su larga lista de victorias en pruebas del primer nivel mundial, un año después de que consiguiera la victoria el esloveno Primož Roglič. El danés ya suma dos importantes títulos este año tras su victoria en la París-Niza.

Los puestos de honor de la carrera catalana los completaron el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El mejor latinoamericano fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el 10° puesto a 5:36 de Vingegaard.

En cuanto a los colombianos, el más destacado fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la casilla 11°. El resto de colombianos se ubicaron así: Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 34°, Nairo Quintana (Movistar Team) 42°, Einer Rubio (Movistar) 52° y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 119°.

Clasificación General Final

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 25:56:36 2 Lenny Martínez Bahrain Victorious 1:22 3 Florian Lipowitz Red Bull-BORA-hansgrohe 1:30 4 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 1:43 5 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 2:13 6 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 3:17 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 4:11 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 5:20 9 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 5:25 10 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 5:36 11 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 6:15