Jonas Vingegaard repite la dosis y triunfa en la quinta etapa de la París-Niza con Harold Tejada 3° y Daniel Martínez 6°

El formidable rutero escandinavo Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) también ganó la quinta etapa de la París-Niza 2026. El danés atacó a 20 kilómetros de meta y aguantó hasta el final para afianzar su liderato en la carrera francesa y ampliar su ventaja con su máximo rival, el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).

El pedalista danés, que alcanzó su segundo triunfo consecutivo, entró por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) y del huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente, a más de 2 minutos del ganador.



Harold Tejada 2° en la quinta etapa de la París-Niza 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en la 6° posición, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 124° a más de 27 minutos de Vingegaard.

La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la sexta etapa, otra jornada rompe-piernas de 179,3 kilómetros que conectará a las localidades francesas de Barbentane con Apt.

Paris-Nice (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Cormoranche-sur-Saône – Colombier-le-Vieux (206,3 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 4:29:01 2 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 2:02 3 Harold Tejada XDS Astana Team 2:20 4 Lenny Martínez Bahrain – Victorious ,, 5 Ion Izagirre Cofidis ,, 6 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 7 Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers ,, 8 Georg Steinhauser EF Education – EasyPost ,, 9 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team ,, 10 Marc Soler UAE Team Emirates – XRG ,, 124 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 27:43



Jonas Vingegaard, líder de la París-Niza 2026. (Foto © Paris-Nice)

Clasificación General Individual