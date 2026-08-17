Jonas Vingegaard no volverá a competir esta temporada y enfocará su recuperación en el 2027

El Team Visma | Lease a Bike confirmó este lunes que Jonas Vingegaard no volverá a competir en lo que resta de la temporada 2026. El corredor danés aún siente los efectos de la fractura de clavícula que sufrió en su caída durante el Tour de Francia, situación que le impide trabajar en el corto plazo con garantías para nuevos objetivos competitivos.

Después de un calendario intenso, Vingegaard tenía previsto un periodo de recuperación tras la ronda francesa, pero la lesión retrasó el inicio de sus entrenamientos. Por esa razón, el doble ganador del Tour de Francia centrará ahora sus esfuerzos en recuperar plenamente su condición física y preparar de la mejor manera los grandes retos de la próxima campaña.

“Después de un largo e intenso periodo de carreras, ya estaba previsto un periodo de recuperación tras el Tour de Francia. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no es posible volver a mi mejor nivel en las próximas semanas”, explicó Vingegaard en el comunicado oficial del equipo neerlandés. El danés añadió que el foco estará puesto en preparar de forma óptima los objetivos de 2027, que definirá junto al equipo.

La decisión llega después de una temporada muy exitosa para el jefe de filas del Visma | Lease a Bike, quien en 2026 conquistó París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro de Italia, antes de afrontar el Tour de Francia. Aunque su cierre de año queda descartado, el balance competitivo sigue siendo notable para uno de los grandes referentes del pelotón internacional.

El director deportivo Marc Reef explicó que el equipo ya tenía previsto evaluar la segunda parte del calendario después del Tour. Tras una campaña con muchos días de competencia y la fractura sufrida por Vingegaard, la estructura considera que lo más conveniente es poner la mirada en 2027 y diseñar, junto al corredor, la progresión de entrenamientos y los objetivos del nuevo año.