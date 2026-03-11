Ruta
Jonas Vingegaard gana la primera batalla montañosa de la París-Niza con Daniel Felipe Martínez 2°
La cuarta etapa de la París-Niza 2026, la primera batalla montañosa, quedó en manos del escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), luego de recorrer 195 kilómetros entre Bourges y Uchon.
El corredor danés fue el más fuerte en el tramo final, ganándole el duelo al colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al neerlandés Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al resto los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) se reportó en la casilla 17°, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 124°, a más de 33 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general individual, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato y aventaja por 52 segundos al escarabajo Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La ‘Carrera del Sol’ continuará este jueves con la disputa de la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 206 kilómetros que conectará a las localidades de Cormoranche-sur-Saône con Colombier-le-Vieux.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Bourges – Uchon (195 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:16:12
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|3
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:45
|4
|Mick van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:42
|5
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|2:54
|6
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|3:38
|7
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|4:02
|8
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|4:20
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|4:55
|10
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|5:07
|17
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:01
|124
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|33:01
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|12:53:15
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:52
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|3:20
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|3:39
|5
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|5:02
|6
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|5:07
|7
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:33
|8
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|5:45
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|6:27
|10
|Ion Izagirre
|Cofidis
|6:32
|16
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:17
|119
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|38:56
Ruta
Tirreno-Adriático: Tobias Lund Andresen triunfa en la tercera etapa y Santiago Buitrago se mete al top 10 de la general
En un final para velocistas, Tobias Lund Andresen ganó la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, que contó con 221 kilómetros. El sprinter danés del Decathlon CMA CGM Team terminó siendo más rápido que los belgas Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
Con relación a los colombianos todos llegaron en el pelotón, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) fue el mejor de los nuestros en la casilla 14°. Luego entró Nairo Quintana (Movistar Team) en el puesto 72°, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 92° y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) arribó en la posición 101°, los cuatro con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conservó el liderato, escoltado por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe). El podio parcial lo completa el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).
La ‘Carrera de los Dos Mares’ continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 213 kilómetros, que conectará las localidades italianas de Tagliacozzo con Martinsicuro.
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Cortona – Magliano de’ Marsi (221 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|5:29:22
|2
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|3
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|7
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|m.t.
|8
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|92
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|101
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificaciòn General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|10:35:22
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|3
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:14
|4
|Alan Hatherly
|Team Jayco-AlUla
|0:18
|5
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:21
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|8
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:35
|9
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:37
|10
|Buitrago Santiago
|Bahrain Victorious
|0:38
|61
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:38
|126
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:18
|150
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|9:41
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
Comisión Disciplinaria de la UCI suspende por 30 días al Team Medellín–EPM
Dura noticia para al equipo colombiano Team Medellín–EPM. La Comisión Disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional le impuso una suspensión de 30 días debido a anomalías en los pasaportes biológicos de dos de sus corredores.
El ente rector del ciclismo a nivel mundial detectó una serie de anomalías detectadas en los pasaportes biológicos de dos de sus ciclistas, según detalló la International Testing Agency (ITA) en sus cuentas oficiales.
“El Reglamento Antidopaje de la UCI prevé la suspensión de un equipo cuando dos o más de sus corredores o miembros del personal reciben notificaciones de ciertos tipos de presuntas infracciones de las normas antidopaje (ADRV) ocurridas durante el mismo período de 12 meses. Dos corredores del Team Medellín-EPM recibieron notificaciones de presuntas ADRV basadas en las anomalías detectadas en sus respectivos Pasaportes Biológicos, más concretamente en Hallazgos Adversos en el Pasaporte”, detalla el comunicado de la International Testing Agency (ITA).
La decisión, que comenzará a regir desde el viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el sábado 25 de abril del año en curso, podrá ser impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Por ahora no hay pronunciamiento oficial por parte del Team Medellín-EPM.