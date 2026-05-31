Jonas Vingegaard gana el Giro de Italia y alcanza la triple corona en Grandes Vueltas con Egan Bernal 10°

El formidable rutero escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se coronó campeón de la 109ª edición del Giro de Italia tras adueñarse de la ‘maglia rosa’ en la segunda semana y pasar sin complicaciones la etapa final en Roma.

El danés superó sin problemas el último día para terminar en lo más alto del podio de la ‘Corsa Rosa’, escoltado por el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 2° y el australiano Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) 3°.

Con esta victoria Vingegaard se convirtió en el octavo integrante de uno de los clubes más selectos de la historia del ciclismo tras alcanzar la triple corona de Grandes Vueltas, algo que hasta la fecha solo habían conseguido Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Para resaltar la actuación de los escarabajos, que por tercer año consecutivo se colaron en el top 10 de la ronda italiana, esta vez con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 10°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) terminó 23°.

La última etapa de la ronda italiana, que se disputó en Roma con un recorrido de 131 kilómetros, quedó en manos del italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek), quien superó a su compatriota Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) y al francés Paul Penhoët (Groupama – FDJ United).



Jonathan Milan ganó la última etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 21 | Rome – Rome (131 km)

1 Jonathan Milan Lidl – Trek 3:05:50 2 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 3 Paul Penhoët Groupama – FDJ United m.t. 4 Dylan Groenewegen Unibet Rose Rockets m.t. 5 Madis Mihkels EF Education – EasyPost m.t. 6 Tobias Lund Andresen Alpecin – Premier Tech m.t. 7 Jensen Plowright Decathlon CMA CGM Team ,, 8 Corbin Strong NSN Cycling Team m.t. 9 Toon Aerts Lotto Intermarché m.t. 10 Luca Mozzato Tudor Pro Cycling Team m.t. 40 Egan Bernal Netcompany Ineos m.t. 92 Einer Rubio Movistar Team m.t.



Jonas Vingegaard, en el podio como campeón del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d’Italia © LaPresse)

Clasificación General Individual