Jhonatan Narváez, el segundo suramericano en vestir la ‘Maglia Ciclamino’ en la historia del Giro de Italia

El ciclista ecuatoriano, Jhonatan Narváez, una de las sensasiones del Giro de Italia 2026, se convirtió en el nuevo líder de la ‘Maglia Ciclamino’ tras disputarse la decimocuarta etapa de la ronda italiana. El suramericano, que suma ya tres victorias de etapa ahora lidera la clasificación por puntos.

El corredor del UAE Team Emirates XRG, que atacó en el sprint intermedio, consiguió los puntos necesarios para asumir el liderato de esta clasificación especial, que el colombiano Fernando Gaviria conquistó en el centenario del Giro, en la edición 2017.



Fernando Gaviria luciendo la maglia ciclamino en el Giro de Italia 2017 (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2017)

Narváez suma 131 puntos en la clasificación, un punto más que el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien acumula 130 unidades y se perfila como su principal rival para lo que resta de la ronda italiana.

La camiseta morada reservada para los velocistas, que premia la regularidad y la capacidad al sprint, representa uno de los reconocimientos más importantes del Giro de Italia, que obtuvo Gaviria tras ganar cuatro etapas en 2017.

Clasificación Maglia Ciclamino